欧盟据报将于下月国际人权日通过马格尼茨基制裁机制

据悉，在欧盟成员国暂时批准《欧洲马格尼茨基法案》后，欧盟将从下个月开始行使权力，对参与侵犯人权的个人进行资产冻结和旅行禁令等制裁措施。

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英国《卫报》11月27日报导指，这些限制性措施将在12月10日国际人权日正式签署，以纪念联合国大会通过《世界人权宣言》77周年。其将针对那些参与种族灭绝、酷刑、任意逮捕或拘留等侵犯人权行为的个人。由该报获得的一份决定副本指，该法案“建立了一个有针对性的限制性措施框架，以解决全球范围内严重侵犯和践踏人权的问题”。欧盟目前无权对个人实施旅行禁令，因为权限在各国政府手中，而欧盟的其他制裁权力是有地域针对性的，非针对个人。

荷兰政府去年11月在海牙议会通过决议后，发起了关于欧盟内部制定自己版本的美国《全球马格尼茨基人权问责法》的讨论。这一命名是为了纪念俄罗斯税务会计谢尔盖·马格尼茨基（Sergei Magnitsky）。他因曾参与揭发俄罗斯政府腐败，于2008年11月被俄罗斯执法机关拘捕。他在被羁押期间遭到虐待，并因健康持续恶化于2009年11月16日在到莫斯科东北部的一座监狱中去世。美国国会通过的这一法律授权美国政府对违反人权及国外显著腐败人士实施制裁，措施例如禁止入境、冻结并禁止官员在美国的财产交易等。

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）10月31日发表博客文章指，欧盟现在正处于建立全球马格尼茨基人权问责机制，这一漫长而复杂进程的最后阶段。他称，一旦欧洲理事会接下来通过相关法律文书，这一机制将使欧盟对全齐各地的侵犯人权肇事者加以制裁。他续指，欧盟即将建立的机制只关注侵犯人权的行为，而美国的版本还包括打击腐败内容。

欧洲议会曾多次呼吁欧盟通过类似美国颁布的立法，允许欧盟集团不分国籍地针对个人进行制裁。北欧理事会的八个成员国--丹麦、芬兰、冰岛、瑞典、挪威、法罗群岛、格陵兰岛和奥兰岛曾表示，如果欧盟不同意，他们将通过自己的法案。与俄罗斯接壤的拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚也已经有了这样的立法。

报导称，在荷兰政府的游说下，欧盟框架将不会带有马格尼茨基的名字，荷兰政府认为，任何特定国家都不应该感到被针对。普京曾被美国的相应立法行为激怒，他随后禁止了美国人收养俄罗斯儿童。据悉，欧盟新的人权制裁制度已于星期四由27个成员国的外交政策专家达成一致，接下来将在12月7日由外长们正式批准，极有可能会在12月10日通过书面程序批准通过。