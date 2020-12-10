欧盟理事会全票通过欧洲马格尼斯基人权法案

欧盟理事会在12月10日全票通过了欧洲版的马格尼斯基人权法案，此前对该法案持有保留的匈牙利终于在最后一刻与欧盟其他国家统一了立场。该法案的一大推手，法国执政党参议员André Gattolin向法广介绍了该法案运作规则，尤其对每一个制裁法案通过是否必须获得欧盟所有成员国的首肯作出了具体说明。

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法广：首先请您评论以下通过该法案有何具体的作用？

André Gattolin：欧盟理事会今天以全票通过的表决结果通过了欧洲版的马格尼斯基人权法案，这是欧洲在捍卫人权的立法领域的一大进步，该法案可以允许欧盟对欧盟境内以及境外所有侵犯人权的个人以及集体作出有效的制裁。因为到目前为止，欧盟只能采取整体的制裁措施，例如，在俄罗斯吞并克里米亚之后，欧盟对俄罗斯采取了经济与技术制裁措施，但是，这些措施不仅损害了俄罗斯普通民众的生活，而且还为俄罗斯政府提供了攻击欧盟的材料，并且使民众对他们的支持率不断增加。马格尼斯基法案可以允许欧盟对侵犯人权的政府官员进行直接的制裁，禁止他们入境欧盟，没收他们在欧盟的所有资产等等，可以更加准确地打击人权侵犯者。在欧盟之前，美国最先在2012年就通过了马格尼斯基法案，之后，加拿大，英国以及北欧的波罗的海三国也先后通过了类似的法案。欧盟在捍卫人权领域从此拥有了新的工具。

法广：欧盟马赫尼斯基法案的具体实施是否每一次都必须获得欧盟成员国的全票通过？

André Gattolin：这就是问题的关键所在，原则上是的，我们正在同国际上顶尖级的司法专家研究法案落实法案的具体实施规则，试图在实施规则中明确在某些特殊的情况下，可以越过全票通过原则。期待从明年开始就可以具体实施该法案，当然，第一个上欧盟马格尼斯基法案的制裁名单的人很可能是一个与欧盟没有重大利益关系的国家，这是为了更加容易获得欧盟所有成员国的支持，也就是说，不太可能是中国。但是，一旦有了先例，下一步制裁别的国家就会容易得多。

此外，André Gattolin还在访谈中介绍说，他与法国国民议会的议员Mireille Clapot 女士提议欧洲议会将明年的萨哈罗夫人权奖奖励给为推动马格尼斯基法案而在全球奔波的马格尼斯基生前的合作者 Bill Browder。