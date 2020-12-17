欧洲议会通过决议寻求制裁中共新疆官员

欧洲议会今天12月17日召开全体会议，以压倒多数通过决议，敦促欧盟领导人动用新的制裁措施,惩罚在新疆和其他地区迫害人权的中共官员。

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欧洲议会今天12月17日以89%的压倒多数通过了敦促欧盟领导人动用新的制裁措施惩罚在新疆和其他地区迫害人权的中共官员的决议草案。604赞成，20票反对，57票弃权案。

欧洲议会这项决议草案敦促欧盟领导人采取措施制裁中共新疆官员。该草案针对的是那些在新疆“制定和实施大规模拘留维吾尔人和其他穆斯林并实施强迫劳动”的中共官员，以及新疆生产建设兵团等主要国家实体。

这个草案还提到，“策划压制新疆和西藏等其他地方宗教自由、迁徙自由等基本权利的”人士，也应该受到制裁。

欧洲议会最大党派，中右翼的人民党今天17日在其网站撰文，呼吁欧盟成员国针对维吾尔人被强迫劳动实施有效的控制机制，并敦促他们对原产于新疆的棉花和棉花制品实施进口禁令，并要求欧盟针对在新疆迫害维吾尔人及在中国大陆和香港对侵犯人权负有责任的中国官员进行有针对性的制裁。

"不当同谋"

欧洲议员米里亚姆-莱克斯曼(Miriam Lexmann) 在今天的全体会议辩论这个谴责新疆维吾尔人状况的决议案时说："我们决不能通过购买中国强迫劳动生产的商品，在道义上成为令人震惊的侵犯人权行为的同谋。"

她补充说，"我们对外政策的所有方面都必须以欧洲联盟的价值观为指导。我们必须确保我们始终坚持这些价值观。这些价值观不是软弱，而是一种力量"。

代表欧洲议会人民党团谈判草案文本的莱克斯曼还对中国打压哈萨克族等其他少数民族表示遗憾，并强烈批评中国对香港的干涉。

她最后说，现在是民主国家团结起来，共同捍卫我们共同价值观的时候了。我们必须积极支持全世界数以百万计的人民，他们每天都在渴望着自由。欧盟不能袖手旁观，应充分利用所有工具，包括《马格尼茨基法案》"。

"我控诉"

法国左翼作家和公共广场党籍欧洲议员拉斐尔-格鲁克斯曼(Raphael Glucksmann) 今天在其Instagram社交平台贴出他在欧洲议会的发言视频。他仿照法国大作家佐拉的《我控诉》句式说：

“我控诉中共领导人驱逐和灭绝维吾尔人，犯下21世纪最严重的反人类罪；我控诉国际社会消极沉默，允许这个罪行发生；我控诉从巴基斯坦到沙特阿拉伯众多穆斯林国家的领导人们，他们一边高举信仰的旗帜，另一边却支持中国摧毁清真寺，亵渎墓地的政策；我控诉Nike ，Zara和许多跨国集团贪婪的老板们，他们从一个民族遭受的奴役中获取利润；我控诉怯懦和没骨头的欧洲领导人，这些领导人，我们在一年前就敦促他们采取行动关闭这些集中营；可是，一年来，我们做了什么？什么，什么，都没有做。”