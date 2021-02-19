加保守党提交动议 要求议会宣布维吾尔人遭受“种族灭绝”

加拿大保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O'Toole）2月18日通过推特发表声明表示，加保守党在国会下议院提交动议，要求下议院正式宣布中国政府对新疆维吾尔族人实行的高压政策为“种族灭绝”行为。奥图尔称，“我们呼吁特鲁多总理正式采取这一立场。我们呼吁结束沉默。”

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奥图尔当天发表的声明写道，“在世界各地，我们庄严地说出了永不再犯这句话，但如果不采取行动，这句话就会落空。要想不再发生，就必须在发生更多暴行之前采取行动。我们不能说永不再来，而对政府协调的强奸、酷刑、灌输和强迫绝育视而不见。”他称，“我们不能保持沉默。沉默只会帮助那些犯下危害人类罪的人，而绝不会帮助受害者。”

奥图尔说，“ 今天，加拿大保守党呼吁加拿大国会承认中华人民共和国目前正在对维吾尔人和其他突厥穆斯林进行种族灭绝。”他称，“我们呼吁特鲁多总理正式采取这一立场。我们呼吁结束沉默。就人口而言，加拿大可能是一个小国，但就我们对人权的承诺而言，我们是一个高大的巨人。此时此刻，远在半个世界之外的100多万人需要我们发出这种声音”。

加拿大保守党负责外交政策发言的下议院议员庄文浩(Michael Chong)提出了这一动议。动议内容包括，“鉴于(一) 加拿大政府的政策是在可能的情况下，在承认种族灭绝时与其盟国一致行动，(二) 美国两党达成共识，连续两届政府的立场是维吾尔族和其他突厥族穆斯林正在遭受中华人民共和国政府的种族灭绝；因此，众议院承认中华人民共和国目前正在对维吾尔族和其他突厥穆斯林进行种族灭绝，并呼吁政府正式采取这一立场。”

据悉，该动议对加拿大政府的政策指定没有约束力，也没有规定下一步应该采取什么措施。预计下周一将进行投票。但这项动议获得了加魁北克党团、新民主党和绿党议员的支持。一名魁北克党团议员对动议作了改动，加上了呼吁国际奥委会易地举办2022年冬奥会的内容。

加拿大外长加诺（Marc Garneau）强调，加拿大政府对新疆维吾尔人的境遇保持密切关注，并将和盟国一道采取行动。面对保守党和舆论压力，特鲁多近日回应称，加拿大谴责中国政府在新疆践踏人权的行为，但是种族灭绝是个“很严重的说法”，不应随便使用。