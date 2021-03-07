王毅答环球时报提问：所谓新疆“种族灭绝”的说法荒谬绝伦

当地时间3月7日下午，十三届全国人大四次会议在北京人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

广告 继续浏览后续

会上，来自中共中央机关报《人民日报》主办的《环球时报》记者向王毅提问称，“近期美国和一些西方国家诬蔑中国在新疆地区采取行动构成‘种族灭绝’，对于这种诬蔑您怎么看待？中方怎么回应？”王毅回答说，“‘种族灭绝’，大多数人想到的是16世纪的北美印第安人，19世纪的非洲黑奴，20世纪的犹太人，以及至今仍在坚持抗争的澳洲原住民。”

王毅称，“所谓新疆地区存在‘种族灭绝’的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣，彻头彻尾的谎言。过去40多年来，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。过去60多年来，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁。很多去过新疆的外国朋友都表示，他们见到的新疆同个别西方媒体的报道完全不同。”他称，“法国作家维瓦斯写了一本书，名为《维吾尔假新闻的终结》。他用自己两次亲赴新疆的经历讲述了繁荣稳定的真实新疆。他在书中明确表示，正是那些从未去过新疆的人在制造假新闻，在杜撰抄袭中以讹传讹。”

王毅称，“一些西方政客宁愿相信几个人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿正视新疆地区发展进步的基本事实。这只能证明，他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大。”他续指，“我们欢迎更多各国人士到新疆去参观访问。眼见为实，谣言终将不攻自破！”

美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）1月19日在特朗普政府卸任前一天，宣布认定中国政府在新疆地区镇压维吾尔族穆斯林的行为，犯下了 “种族灭绝和反人类罪”。拜登政府上台后，美国现任国务卿布林肯（Antony Blinken）亦多次表示，同意特朗普政府的这一政策决定。美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）周五在记者会上说，“国务卿已经确定中华人民共和国在新疆犯下了反人类罪和种族灭绝罪。当时的候任国务卿布林肯在他的确认听证会上谈到过他有关种族灭绝的确定。国务院之前谈到过有关在同一地区发生的反人类罪的确定。”

普赖斯说，“此刻的任务是召集我们在世界各地志同道合的伙伴与盟友，这包括印-太，包括欧洲，包括全球所有地区，挺身而出，异口同声，并谴责在新疆发生的侵犯人权，在那里发生的压制；回到上一个问题，在香港和其它地方发生的压制。这正是我们在做的。”他补充说，“我们在这个问题上还会有更多表态。我不认为有任何人对国际社会对新疆所发生的事情的反应已经感到满意了，正因为如此，我们正在以很多方式激励世界、激励集体行动，来明确表示，这类在新疆和其它地方的侵犯人权行为不会得到容忍。”

据悉，两名跨党派的美国国会众议员正在起草一项加快维吾尔难民申请的法案。其名为《维吾尔人人权保护法》，如果该法案获得通过，它将使维吾尔人的申请在美国难民体系中成为“第二优先类”。此外，荷兰议会和加拿大国会近期也已通过决议，认定中国当局对维吾尔人的镇压为“种族灭绝”。