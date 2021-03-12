欧盟将就侵犯新疆人权制裁4名中国官员和一家实体

《华尔街日报》3月11日援引多位外交官的话报导指，欧盟将自1989年天安门事件以来首次把制裁矛头对准中国。欧盟将就新疆人权问题制裁四名中国官员和一家实体。

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欧盟高级官员周四同意把去年年底通过的欧版《马格尼茨基法》制裁机制的矛头指向中国官员。报导称，欧盟本周围绕这一问题进行了冗长的谈判，再次暴露了欧盟在对华策略上存在的内部分歧。

这次将实施的制裁包括旅行禁令和资产冻结，理由是中国政府在新疆的所作所为被美国和一些欧洲国家认为，是对维吾尔族等穆斯林少数族裔的“种族灭绝”。据悉，这项定仍需要得到正式批准，预计将在3月份晚些时候举行的欧盟外长理事会会议上获得通过。据悉，将受制裁的中国官员被列入了一份更广泛的涉嫌侵犯人权者的国际名单，名单上还有来自俄罗斯、朝鲜和南苏丹共和国等国的侵犯人权者。

今年2月，欧盟首次动用欧版《马格尼茨基法案》，制裁参与拘捕俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的俄国官员。报导提到，由于与北京关系密切的匈牙利政府带头反对制裁方案，成员国延至星期四中午才达成协议。欧盟就天安门事件针对中方的制裁至今仅剩武器禁运。