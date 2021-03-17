欧盟同意就新疆人权问题制裁中国官员及实体

自布鲁塞尔方面消息，路透社3月17日援引两名外交官的话报导指，欧盟当天同意就新疆人权问题制裁4名中国官员及一个实体，这是自1989年六四事件后欧盟对华实施武器禁运以来，对中方的首次制裁。

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报导指，欧盟大使们星期三批准了对四名中国个人和一个实体的旅行禁令和资产冻结措施，作为欧盟新推出的更广泛的人权制裁名单的一部分。欧盟去年年底通过了欧版《马格尼茨基法》。今年2月，欧盟首次动用该法制裁参与拘捕俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的俄国官员。

据悉，受制裁的总11人名单将会在3月22日正式批准后公布。虽然制裁主要是象征性的，但通过制裁标志着欧盟对华政策的一大转变。1989年六四事件后欧盟对中国这个第二大贸易伙伴的武器禁运仍在实施。“（新的制裁）对严重侵犯和践踏人权的行为采取了限制性措施，”一位欧盟外交官说。

欧盟外交官告诉记者说，中国官员被指控侵犯维吾尔族穆斯林少数民族的人权。他们说，此举反映了欧盟、美国和加拿大对维吾尔人状况的深切关注。德国外交部长马斯（Heiko Maas）星期一指，他认为欧盟将就对中国实施人权制裁达成一致。他说，“通过人权制裁，我们创造了惩罚侵犯人权行为的机会，我们显然想利用这一机制。”

中国驻欧盟使团团长张明则在近日出席活动时表示，“我想强调，制裁是对抗行为”。他称，“我们希望对话，不希望对抗，请欧方三思而行。若有人执意要搞对抗，责任所在，不敢有负国民，别无选择，惟有奉陪。”