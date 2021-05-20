巴以冲突：联合国人权理事会特别会议

针对以色列与盘据加萨的武装组织哈玛斯爆发暴力冲突，导致平民百姓丧命，联合国人权理事会20日表示，将就巴勒斯坦占领区的当前情势召开特别会议。而巴以双方都说对方是犯下了“种族屠杀”罪行。

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联合国人权理事会（The UN Human Rights Council）发表声明说，预计27日召开的特别会议，将讨论“巴勒斯坦占领区严峻的人权状况”。

声明指出，召开特别会议是应巴基斯坦与巴勒斯坦当局的要求。巴基斯坦是伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）的斡旋国。

这是联合国人权理事会自15年前创立以来，将召开的第30次特别会议。

联合国并未立即说明，47个人权理事会的会员国中，有多少国家支持召开特别会议的呼吁，不过至少得有1/3国家支持，召开特别会议才能获准。

此外，德国总理默克尔（Angela Merkel）则指出，为了赶紧促成中东停火，与武装组织哈马斯“间接磋商”是有必要的。

默克尔在欧洲举行的论坛发表谈话表示：“当然，必须与哈马斯间接磋商。”并说埃及与其他的阿拉伯国家，已试图在以色列与盘据加沙的哈马斯之间调停。

默克尔指出：“间接磋商当然哈马斯必须包括在内，因为没有哈马斯将不会达成停火。”

默克尔发表上述谈话之际，德国外长马斯（Heiko Maas）展开在当地为期一天的外交撮合。

马斯会晤以色列官员，并且另将在约旦河西岸占领区的拉马安拉（Ramallah），会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），不过这位德国外长并不打算会见被欧盟视为恐怖组织的哈马斯。