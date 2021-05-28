大赦国际这个世界知名的人权组织今天已经60岁了。大赦国际诞生于在英国的第一个胜利，即促使释放良心犯。大赦国际继续在世界各地为保护人权而奋斗。今天，该运动使全世界超过一千万人聚集在一起为人权奔走。

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大赦国际成立60周年："人权受到的挑战比1961年多得多"。

法广今天采访法国大赦国际主席Cécile Coudriou。

RFI：60年来，新的危机不断涌现：恐怖主义、移民危机、阿拉伯之春、新冠病毒等等，人权世界发生了什么变化？在侵犯人权方面有什么变化？

Cécile Coudriou：一般来说，是人权本身受到了比我们开始斗争时更大的挑战。即使在民主国家，在我们不觉得这将是我们今天工作最多的地区，也是如此。这些国家面临恐怖主义等悲剧，但也有领导人如何处理移民问题。我不说移民危机，因为对我们来说，不存在这样的事情。这是一个接待的危机。这两个例子表明，领导人可以无耻地背弃人权。

那么，所指 "发达 "国家侵犯的人权比60年前更多？

绝对的。国际人权法的法律本身不太被认为是理所当然的，可能会受到来自内部的威胁。这就是为什么，虽然我们已经取得了很多成就，但矛盾的是，我们发现自己处于一个需要扩展我们工作的境地。

气候危机及其后果是你们行动领域的一部分吗？

事实上，气候紧急情况及其对人权的所有影响是我们今天主要挑战的一部分。这是一个关系到许多公民的问题，因此，在这个领域有专门的协会。对我们来说，有趣的是，我们可以与绿色和平组织或最近的 "未来星期五 "等组织进行互补。我们真正强调的是，不仅是对环境造成的损害，而且是对人权有绝对灾难性影响的气候危机之间的联系。其中第一个是生命权，因为许多人因自然灾害而失去生命。还有连带的侵权行为，如健康权、住房权、健康环境权，所有这些基本权利都可以与气候危机直接联系起来。

然后是我们应保护活动家，支持那些我们称之为人权捍卫者的历史性斗争。由于他们的行动主义，他们在世界许多地方特别受到威胁，我们将提供支持。在尼日利亚，壳牌公司在尼日尔三角洲泄漏了石油，对生活在那里的社区造成了难以置信的损害，剥夺了他们的生计。在这些情况下，我们来支持这些当地社区、农民、渔民等，帮助他们获得正义。我们也帮助他们获得了赔偿，5,500万英镑被支付了。那是一场胜利。我们还要继续，因为该地区也应该完全被清理，以恢复一个健康的环境。

我们还代表那些因气候危机而流离失所的人采取行动，他们需要维护自己的权利，离开自己的国家，到其他地方定居。这些情况是由公司造成的，但所在国家方面却要么是共谋，要么不幸的是没有行动。

今天，哪些领域有最多的斗争？

有些战斗是历史性意义的，但仍然完全是现实的，特别是我们为捍卫良心犯而进行的斗争；一切有关言论自由、集会自由，因此也包括示威自由和结社自由。这些权利在今天受到威胁，甚至在所谓的民主国家也是如此，原因有很多：政治原因、打击恐怖主义的原因，这导致了过度行为。这是一场我们正在继续进行的斗争，随着世界的发展，这场斗争正在以新的形式出现。

因此，举例来说，我们也会对网上发生的一切非常小心。今天有更多的监视能力，能够在网上追踪活动家，然后迫害他们。我们在保护网上的维权者方面也做了很多工作。随着新技术的发展，监视的问题变得更加尖锐。数字技术是活跃的福音，但它也是专制国家使用的监视和镇压工具，因此，这是一场仍像以往一样具有现实意义的斗争，即使它确实是历史性的。

此外，还有一场正在进行的反对一切形式歧视的斗争。显然，当出现经济危机或像我们目前正在经历的新冠病毒大流行病那样的情况时，这并不容易。当公民想要反抗国家管理不善的方式时，例如应对危机时，这对公民权利和政治权利都有影响。这也是大流行病的社会经济方面，歧视和不平等加剧，甚至对某些已经被边缘化的群体，种族，但有时也包括已经被污名化的宗教少数群体，当然还有移民和难民，更是如此。因此，我们的工作还包括要特别警惕，以便继续传达国际团结和尊重基本权利的信息，相反，在这种情况下，环境会导致人们退缩，减少分享，增加污名化和自私的现象。

非政府组织之间在人权方面是否存在竞争？

我不会说竞争，因为事实上我们每个人都有自己的特点。例如，我们在某一主题上与其他协会互补，在难民和移民等问题上与无国界医生或Cimade合作，在歧视、LGBT等问题上与其他人合作。因此，我们与几个协会联合斗争，试图支持他们，当他们更多是地方性的，或当他们比我们有更少的手段时，不是竞争，而是良好的相互理解。在人权方面，一些协会只针对一条侵犯人权的路线，例如Ensemble contre la peine de mort。六十年来，大赦国际的特殊性在于，它是一个在其成员的内部民主压力下发展起来的活动家运动，他们面对的是世界的现实。因此，多年来，我们拥抱1948年《世界人权宣言》，但将其中的权利推动为更广泛的事业，这些权利构成了我们的全部使命。大赦国际的一个独特之处还在于，我们既有全球性的做法，即我们涵盖了世界上几乎所有的国家，有150个国家，同时我们也捍卫本《人权宣言》中规定的所有权利。

第二个特点，在人权世界中是独一无二的，那就是我们是一个独特的活动家运动，我们的成员在当地与民众接触，并向各国转达我们的宣传活动，而例如人权观察，它所做的工作与我们差不多，却没有大赦国际自创立以来所拥有的活动家身份这样的DNA。

你如何回应那些指责大赦国际过于注重沟通而不注重行动的人呢？

也许他们只关注他们所看到的，而没有看到我们在当地所做的所有行动。我一点也不否认，我们的沟通已经变得比一开始更重要了，因为世界已经改变了，因为由于社交网络，我们可以去那里找到他们。以前，只有通过实地活动，我们才能吸引新成员，产生更大的影响。沟通、行动和研究之间没有分离，它们都是一个整体的一部分。例如，如果没有沟通，我们的研究报告就不会那么引人注目。正是通过沟通，我们才能保持可见性，才能让尽可能多的人相信我们的想法和我们的行动。

接下来的运动将集中在哪些主题上？

我们正在继续努力争取示威权，这项权利正日益受到挑战，尽管它是基本权利之一。我们一直非常谨慎地表达自己的意见，例如，在法国，新的法律将威胁到示威的权利，特别是通过监控。我们还将继续致力于解决歧视问题，这是一个极其重要和必要的问题，不幸的是，即使是在那些声称非常民主的国家。然后，将更加重要的是推动经济、社会和文化权利方面的工作。不平等现象的恶化，无论是最近在获得疫苗方面的健康权，还是不平等现象意味着一些人受到大流行病的严重打击，都使我们相信，我们必须在这个领域做更多的工作。还有武器贩售的问题，我们认为这是违反国际法的，因为它们伴有侵权和战争罪，如在叙利亚和也门。我们还将继续努力，再次在全球范围内就移民和气候问题开展工作。在这些重大问题上，有很多、很多事情要做。

60年来，是否有一个行动比其他任何行动更突出？

有些行动看起来非常个别，但却是我们的身份映照，是大赦组织在1961年诞生的原因：我们能够将人们从监狱中救出来。这仍然是我们最自豪的成就之一，看到活动家在出狱时的喜悦......这很不寻常。第二件事，或不太明显，就是继续书写法律。部分是由于我们的努力，才有了一些公约：关于对妇女暴力的伊斯坦布尔公约，1984年的禁止酷刑公约。最近，2014年的《武器贸易条约》和2002年产生国际刑事法院的《罗马规约》。虽然这还是一个并不完美的工具，但它是能够打击有罪不罚现象的主要工具。

最后，第三个方面是推动尊重一项没有在各地得到尊重的现有权利，如死刑。在我们的行动开始时，有16个国家是废除死刑的，今天我们已经成功说服了106个国家废除死刑，还有142个国家不再执行死刑。

另外，越来越多的国家在性权利和生育权利方面通过了有利的法律，从堕胎权、想和谁结婚的权利、LGBT权利等等。但与此同时，它说明了一个事实，即我们永远不应该满足于我们的成就......一些国家出现了挫折和回潮，我们需要非常仔细地观察。

如果大赦国际消失了，那会不会是一种庆祝的节日？

当我们庆祝六十年的时候，是因为我们可以庆祝胜利，我们正在壮大相信人权的人类群体。但这真的取决于你如何看待它。理想情况下，大赦国际不应该继续存在，因为权利会得到尊重......这就是我们的最终愿景，《世界人权宣言》的那三十条都得到尊重。但这也是一个永恒的旅程，因为我们携带着价值观，而价值观永远不会被永久地视为理所当然。我们应该成为一个不断壮大的群体，为人类尊严、为尊重权利而站出来。它可以被称为国际特赦组织以外的其他东西，但对我来说，它有一些相当恒定和永恒的东西。其使命是：捍卫和促进权利。因此，这是可以被视为永久性的东西。我们不是为了消失而生，如果用火焰的比喻来说，而是为了保持火炬....。