拜登承诺将就人权问题当面向普京施压

美俄双方日前确认将于6月16日举行自拜登总统上任以来的首个领导人峰会。此次会议将在第三国瑞士的日内瓦进行。拜登5月30日在发表阵亡将士纪念日讲话中承诺，将在与俄罗斯总统普京会面期间就尊重人权问题向后者施压。

广告 继续浏览后续

拜登在讲话中表示，“女士们，先生们，美国是独一无二的。它是一种理念。 与世界上任何其他国家不同，美国是基于一种理念形成的。几乎所有其他国家都是基于一种信条、一种宗教、一种地理、一种种族，但我们不是。”他说，“我们基于一种理念：我们认为这些真理是不言而喻的，即所有男人和女人都是被平等创造的。我们在世界上是独一无二的”。

拜登说，“我最近与习主席进行了一次两个小时的长谈：向他明确表示，我们只能为全世界的人权大声疾呼，因为这就是我们的身份使然”。他补充说，“我将于几周后在日内瓦与普京总统会面，明确表示我们不会，我们不会袖手旁观，让他滥用这些权利。”

拜登说，“伙计们，我们在所有历史上都是独一无二的。我们真是如此。但是，那面墙上的那些名字，以及美国其他每面墙和退伍军人的墓碑，是我们能够站在这里的原因。我们不能在这一点上欺骗自己”。他呼吁，“因此，我希望国家能够团结起来。我们今天不是民主党人或共和党人。我们是美国人。我们是付出了生命的美国人。现在是我们提醒大家我们是谁的时候了。”

白宫周五介绍说，正计划推进美俄领导人之间的峰会。此前微软公司披露了俄罗斯黑客组织Nobelium对美国政府机构的网络攻击，该组织是去年SolarWind黑客事件的幕后推手，这一攻击事件源自俄罗斯。克里姆林宫称，没有关于最新攻击的信息。

白宫在宣布将举行美俄峰会时提出，两位领导人将讨论一系列问题，目的是恢复华盛顿和莫斯科之间关系的“可预测性和稳定性”。这是在双方因2016年俄罗斯干涉美国大选，以及近来网络攻击不断和乌克兰东部危机再度紧张的情况下发生的。

拜登是在老家特拉华州威尔明顿的一个年度纪念日仪式上发表的上述讲话。他和妻子吉尔·拜登还参加了已故长子博·拜登(Beau Biden)去世六周年的纪念弥撒。博·拜登生前曾担任过特拉华州前总检察长。他于2015年因病去世，年仅46岁。