香港艺术家拿出 “历史蜡烛”悼念“不能悼念的六四“

香港艺术家黄国才收集的维园六四蜡烛,,他认为白色蜡烛是“社会凋塑”

今年是六四32周年祭，香港警方再次禁止市民在维多利亚公园举行持续了30年的六四烛光晚会，并派出3000名警力执法，监视民众的集会。在这种情况下，一些香港人别出心裁，发挥创意纪念六四。香港艺术家黄国才推出“历史蜡烛”的艺术概念，悼念“不能在维园悼六四“。

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今年是连续第二年，香港市民无法到维园参与悼念六四集会，黄国才决定直接将10年前在维园收集的燃烧过的蜡烛，于6月4日当晚限量向市民派发。

点点烛光铺满维园足球场，曾是本港六四集会的经典画面，但此景不再.....这位视觉艺术家在以前的六四维园守夜活动中收集了数百件烧过的蜡烛。他说，最初的出发点是环保，但同时也已经意识到每一个蜡烛都是香港人对“六四“的关注和关爱，所以应该被好好地保存下来。两年前，黄国才将他在维园悼念六四活动收集得来的部分蜡烛溶掉并重新倒模成羽毛形状，并命名为“黄雀的羽毛“，寄往海外的民运组织，为其筹款。

每根燃烧的蜡烛都带着一个人对那些为民主而牺牲的人的敬意

由于今年香港的民众不能再去悼念六四，因此他更决定将自己收藏的这些蜡烛拿出来，让香港人可以把它们好好地保存下来。除了悼念六四以外，还要悼念”不可再公开的悼念“。

艺术家认为，每一支蜡烛都代表曾经在维园悼念六四、追求民主自由的香港人，每一个染过的蜡烛里都有对六四亡魂的关爱。

他说："每根燃烧的蜡烛都带着一个人对那些为民主而牺牲的人的敬意，以及对民主有朝一日取得胜利的希望。"每个人都是复杂情感的混合体"。

为了让六四记忆薪火相传，他将这批蜡烛分别放在两间Chickeeduck内，于6月4日当晚限量免费向市民派发。

黄国才形容这些长短各异、形状参差的白色蜡烛是“社会凋塑”，“每一支蜡烛都代表曾经在维园悼念六四、追求民主自由的香港人，要令蜡烛形成这样的形状，他们也至少在足球场上站了好几个小时吧？这里有着多少份对六四亡魂的关爱？”因此,他也希望市民能好好保存这件历史文物，不要令这件属于香港人的历史淹没，他说：“这是维园曾经有过六四烛光的证据”。

另据法新社报道，尽管亲北京的当局禁止传统的守夜活动，但香港人正在争相想各种办法，通过各种方式在星期五这天纪念六四，包括在你的智能手机上点燃火炬，阅读诗歌或打印T恤文化衫等......

本周二，香港卫生检查人员参观了最近重新开放的“天安门纪念馆”，该纪念馆由组织年度守夜活动的同一团体管理。检查人员说，这个地方没有适当的许可证。博物馆因此被要求在第二天关闭。