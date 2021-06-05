巴黎举办纪念六四活动 港人参与者：不让历史被改写

法国多个人权组织6月4日在六四事件32周年之际于巴黎举办了相关的纪念活动。活动中，参与者还以集体点蜡烛等不同方式对当地纪念活动遭禁的香港市民表示支持。

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星期五在巴黎的六四纪念活动分为两个阶段举行，第一阶段在位于巴黎市中心的蓬皮杜艺术中心周围展开。该活动由法国汉学家、“中国团结”（Solidarite Chine）协会主席侯芷明女士等人发起，并得到了包括国际特赦组织、无国界记者组织、促进人权联盟、国际人权联盟、巴黎律师协会、“共同反对死刑”等10个人权组织及行业协会的参与。纪念活动在当天下午4点半左右展开，并持续到傍晚约6时按时结束。活动期间，来自不同人权组织的代表及旅法华人分别就纪念六四主题及与时事有关的诸如香港民主派及民权受打压问题，中国大陆的人权律师和新疆、西藏少数民族人权问题等不同议题进行了发言。此外，北京影响力的对外扩展及其在诸如缅甸等邻国和像法国这样的西方国家的影响亦得到提及。

蓬皮杜中心旁的纪念活动得到了来自不同年龄段的法国人和在法华人的参与。在当天上百名参与者中，包括长期关注中国人权问题的汉学家、人权活动者，也包括携家带口的普通民众和旅法华人、学者和流亡在法的陆港藏等活动人士及六四事件的亲历者。这些参与者不但听取了相关发言，他们还通过手持白色花束及与写有中国人权律师名字的牌子合照等方式以示纪念和支持。人群中，一名叫亚历克斯的法国年轻女士向记者表示，“我来到这里是为了参与纪念天安门事件的活动，我有很多来自香港、中国和台湾的朋友，他们经常向我介绍在东亚发生的情况”。

亚历克斯说，“对我来说，今天来到这里谈到天安门发生了什么是重要的，因为在法国，人们对这一纪念没有太多的讨论。由于在中国的人无法参与纪念活动，特别是今年当香港无法举办纪念活动，但仍有人在当地上街来参与纪念，这让我很受感触，我对他们也十分钦佩”。一名叫盖伊的来自喀麦隆的参与者说，“我来到这里希望能从现场体验到六四亲历者的亲身证言，也是向那些在该事件中不仅失去家人和失去一些人道主义的人予以支持”。另一名曾参与2019年反修例运动的香港女青年表示，她小时候曾在父母的带领下参与过包括支联会组织的维园六四烛光晚会等不同形式的纪念活动。

这名旅法女青年说，“六四这个事情我相信对于非常多的香港人来说一直都在，那天怎么样都会点起一根白蜡烛（加以纪念）”。她指出，这次由法国的多个组织举办的六四纪念活动意义特殊，“尽管陆港澳的民众被噤声，但国外、在法国的民众仍记住这段历史不让其被改写”。随后，纪念活动的第二部分在巴黎东郊的文森纳公园内的太阳剧社举行。那里坐落着由旅法雕塑家王克平创作的纪念刘晓波的铁铸空椅子作品。到场参与者通过集体点蜡烛和发言纪念等方式表达了对六四死难者和家属的同情，以及对他们的民主追求的支持。