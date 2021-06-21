人权高专望年内获准入疆调查维吾尔族人权状况

联合国人权事务高级专员巴切莱特21日在联合国人权理事会会议上发言时，呼吁国际社会奋起应对人权前所未有的严重倒退。她特别提及新疆和香港，希望今年能获准前往新疆，切实调查维吾尔人人权状况。

广告 继续浏览后续

联合国人权理事会第47届会议正在日内瓦举行。会议将在未来几天，讨论包括缅甸、白俄罗斯和尼加拉瓜等国的人权危机。巴切莱特认为，人权领域出现的广泛而且严重的倒退前所未有。她在开幕讲话中表示，要想走出这种局面，就必须有新的眼光，并协调行动。

巴切莱特在讲话中综述世界各地的人权状况，特别提到新疆。她表示，关于那里发生严重侵犯人权行为的消息仍然不断传出。她希望今年能获准有意义地进入新疆，评估当地人权形势。

近年来，许多人权组织和国际媒体以及学者陆续揭露，新疆境内大批维吾尔人遭到任意关押。但中国政府则称所谓再教育营是职业培训中心。联合国人权事务高级专员署已经多次要求北京，全面开放外界进入新疆调查。今年二月，巴切莱特再次呼吁能够全面和独立地评估新疆人权状况。中国政府虽然一再表示，新疆的大门是敞开的，但与联合国关于人权高专前往新疆的谈判显然始终未能取得进展。

关于香港，巴切莱特表示，港版国安法颁布已经一年，人权高专办事处得知许多非常令人担心的情况。

第47届人权理事会会议将持续到7月13日。巴切莱特将在会议上公布关于针对非洲人后代的系统性种族歧视和警察暴力的报告，提交解决埃塞尔比亚提格雷地区冲突和缅甸罗兴亚人问题的方案。

巴切莱特在开幕讲话中还提到俄罗斯人权形势的恶化，她呼吁俄罗斯当局，在9月的立法选举中，尊重公民权利和政治权利。她并敦促莫斯科当局停止任意将个人、媒体或非政府团体称作是“极端分子”、“外国代理人”的做法。