回应中方官员指控 特鲁多：中国甚至不愿承认存在问题

加拿大等44个国家6月22日通过联合国人权理事会第47次会议对北京在新疆、香港和西藏的侵犯人权活动表示严重关切。中方代表当天则和俄罗斯、朝鲜、伊朗等国批评加拿大在历史上的殖民行为，并特别提及215具原住民儿童遗骸在上月于加国境内一所学校校址内被发现事件。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）回应指，就维吾尔人问题，“中国甚至不愿意承认问题的存在。”

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加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿（Leslie Norton）周二在发布这项声明时强调说，彻底了解相关人权状况十分迫切。她表示，“据可信的报告显示，有一百多万人在新疆遭到肆意拘禁，针对维吾尔人和其他少数族裔存在普遍的不成比例的监控，根本自由和维吾尔文化受到限制。还有报道指出存在酷刑或残忍不人道的屈辱待遇或惩罚、强迫节育、性和性别暴力以及当局强迫儿童与他们的父母分离。” 包括美国、英国、法国、德国和日本在内的 44 个国家签署了这份联合声明，声明呼吁中国政府立即允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立观察员不受限制地进入新疆，终止对维吾尔人和其他穆斯林的任意拘留。声明亦指，“最后，我们对《国家安全法》下香港基本自由的恶化和西藏的人权状况继续深表关切”。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使则代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚、委内瑞拉等国敦促加拿大立即停止侵犯人权行为。蒋端称，加拿大在历史上掠夺原住民土地、杀害原住民、消除原住民文化。加拿大一所寄宿学校日前发现200多具原住民儿童遗骸，令世界震惊。据加拿大媒体5月28日报道，215具原住民儿童遗骸在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市一所原住民寄宿学校旧址上被发现。这些儿童是“坎卢普斯印第安寄宿学校”的学生。该学校是加拿大在19世纪末建立的原住民寄宿学校中较大的一所，于1977年关闭。

据了解，从19世纪90年代到20世纪90年代，加拿大估计有15万名原住民儿童被强迫离开父母，进入寄宿学校学习。2015年，加拿大真相与和解委员会发布关于寄宿学校的最终报告，报告详细描述了寄宿学校对原住民儿童的残酷虐待，认为至少有3200名儿童被虐致死。对这一事件，特鲁多曾在推特上发文，称原住民寄宿学校旧址发现215具儿童遗骸的消息“令人心碎”，这是加拿大“黑暗和可耻的”一段历史。此外，蒋端在发言中还对移民在加拿大拘留中心遭受歧视和非人道待遇表示严重关切，指出仅从2006年到2014年，加拿大任意拘留数万名移民等。

就来自中国官员的指控，特鲁多表示，加拿大知道其与原住民的关系已经破裂，但为此专门设立了一个真相与和解委员会，正在努力尝试解决这些问题。他说，“中国甚至不愿意承认问题的存在”。特鲁多问道，“中国的真相与和解委员会在哪里？他们的真相在哪里？（中方像）加拿大一直以来表现出的开放性，以及加拿大对过去的可怕错误所承担的责任，实际上，其中许多错误一直延续到现在，都在哪里呢？”

特鲁多说，加拿大一直在通过漫长的和解之路作出尝试。“中国甚至不承认存在问题，”他称。“这是一个相当根本的区别。这就是为什么加拿大人和来自世界各地的人正在为像维吾尔人这样的人发声，他们发现自己没有声音，面对一个不承认他们所发生的事情的政府。”加拿大保守党影子外长庄文浩（Michael Chong）通过声明表示，保守党对自由党政府在这个问题上与加拿大的盟友合作感到鼓舞。但他说，“自由党仍然拒绝将针对维吾尔人的暴行称为种族灭绝”。