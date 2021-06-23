联大连续第29次通过决议要求美国停止对古巴的制裁

联合国大会星期三(6月23日)在一项决议投票中，第29次以压倒性多数再次谴责美国对古巴实施的长达60年的经济禁运，只有华盛顿和以色列投了反对票。这已经是第29次联合国会员国再次以压倒性多数支持终止美国对古巴的禁运。

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193 个成员国中，有 184 个国家投票赞成，三个国家投了弃权票。这三个国家分别是哥伦比亚、乌克兰和阿拉伯联合酋长国。大约不到十个国家没有投票，包括巴西和厄瓜多尔。

联合国从1992年来一直投票支持中止美国对古巴的禁运，但2020年因疫情没有投过票。

美国仅在 2016 年投过一次弃权票，此前民主党人巴拉克·奥巴马 (Barack Obama) 政府就古巴问题进行了和解。

古巴和美国在 2015 年恢复了关系。但前共和党总统特朗普破坏了这一历史性的和解：他再次将这个共产主义国家称为与恐怖主义有关的国家，并对古巴实施了近 250 项新的制裁。 这些措施造成了能源和燃料危机，限制了美国游客前往该岛，并限制了古巴裔美国人向他们在古巴的亲属汇款。

迄今为止，曾与奥巴马一起担任副总统的民主党总统拜登参与了与古巴的和解，但自特朗普于 1 月抵达白宫以来，他并未取消任何制裁措施。

在 2019 年 11 月的最后一次投票中，对古巴的禁运受到了联合国 193 个国家中的 187 个国家的谴责。 美国、以色列以及由博索纳罗领导的巴西首次投了反对票。 只有两个国家投了弃权票：乌克兰和哥伦比亚首次投弃权票，其中伊万·杜克总统是特朗普政府的重要盟友。

59年前实施并多次收紧的美国禁运并没有结束古巴共产主义政权。

古巴保证，自约翰肯尼迪总统于 1962 年 2 月在冷战期间对古巴实施经济禁运以来，对古巴经济的影响达数百亿美元。

古巴禁运是美国法律规定的，只有美国国会才能解除。