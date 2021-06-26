美媒：中国以停供疫苗迫使乌克兰撤出新疆人权声明

美联社6月25日援引西方外交官的话报导，乌克兰日前参与了由加拿大发起的44个国家支持联合国调查新疆人权状况的联合声明，中国则向乌方施压，要求其撤回对该声明的支持，并指除非这样做否则将扣留运往乌克兰的中国产的新冠疫苗。

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加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿（Leslie Norton）22日代表加拿大、英国、法国、德国、日本和美国等44个国家向联合国人权理事会宣读了关于中国的联合声明，敦促中方允许联合国人权事务高级专员等独立观察员立即进入新疆，调查有关100多万人被非法拘留的报告，其中一些人遭受酷刑或强迫劳动。乌克兰曾是这一联合声明的签署国之一。

报导援引两位西方国家的外交官说，周四，在中国当局警告基辅将阻止向乌克兰运送至少50万剂新冠疫苗的计划后，乌克兰将其名字从该声明的支持国名单中撤出。这些外交官不愿透露姓名，因为他们无权公开讨论此事。乌克兰已同意购买190万剂科兴疫苗。今年5月初，乌克兰卫生部长斯特帕诺夫（Maxim Stepanov）说，乌克兰已收到120万剂的疫苗。

报导指，中国政府过去也曾在日内瓦外交圈或他国首都向当地政府施压，不是要求力挺中国发出的声明，就是敦促不要支持批评、质疑或寻求调查中国人权的声明。但这些外交官员说，这次中方据称对乌克兰施压的行为代表北京最近加重力道反抗外界对其人权纪录的批评，以降低国际对中国人权的关注，“这一次还不惜危及民众健康、甚至是生命”。

其中一位西方外交官称这是中国“赤膊上阵”的外交迹象。另一位外交官引用了“基辅受到重大压力的报告”，并补充说，“昨晚代表团告诉我们他们需要撤出。”中国外交部和中国驻日内瓦外交使团的发言人没有立即回复美联社寻求评论的电子邮件。乌克兰当局也没有立即回应寻求评论的请求。

目前情况仍可能发生变化。根据由47个成员组成的联合国人权理事会的惯例，各国可以在一届会议结束后的两周内将其名字添加到声明或决议中。目前为期三周半的会议于周一开始，一直将持续到7月13日。