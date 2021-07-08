维权律师唐吉田为赴日探女上访，日友人中国驻日使馆请愿声援

唐吉田律师与他在日本重病昏迷多日的女儿

中国维权律师唐吉田因为始终被当局禁止出境，无法前往日本探望重病的女儿，于7月8日上午前往北京市公安局信访接待室，要求当局解除对他的边控令，允许他前往东京，陪护女儿。但根据唐吉田当日在网络上发布的消息，信访接待室将他拒之门外，没有接受他的材料。

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唐吉田律师女儿近年在日本留学。今年4重病住院，一直处于无意识状态。唐吉田得知消息后，立即向当局提出申请，要求解除对他限制出境的措施，允许他赴日本照顾女儿。但有关部门相互推诿，迟迟不予答复。5月23日，全球近百名专家，学者等联署声援，呼吁中国政府本着人道精神放行。但当局不为所动。7月8日，始终无法启程的唐吉田决定上访，却被信访接待室拒绝受理。

唐吉田无法出国照顾女儿也引发日本友人同情和支持。东京大学教授阿古智子8日上午，与唐吉田律师的妻子一同前往东京中国驻日大使馆，表达诉求，递交联署信。阿古智子接受本台记者杨眉采访时讲述了经过。

阿古智子：我们没有提前跟他们（大使馆）约。我认为提前约，也约不上。所以我们就直接去了。（使馆）门口有很多很多日本警察。日本警察要保护使馆，因为中国和日本关系比较紧张，有时候会有右翼分子来抗议等，所以日本要“维稳”，要保护中国使馆。日本警察问了我们很多问题，然后他们陪我们走去使馆大门。我们按门铃，希望有人出来，跟我们说几句话，但是没有人出来。我们就把签名书放入他们的邮箱。

法广：没有见到任何人？

阿古智子：没有。但是有记者陪我们一起来，所以他们会报道的。

法广：日本媒体ˎ舆论对此有什么看法？

阿古智子：当然，小唐（唐吉田女儿）是在日本留学得病。而且，很可怜，没想到结核病会变得这么严重。他爸爸是为弱势群体努力做事情的人。我们真的不能理解：这位爸爸要见自己的女儿，为什么要禁止他出境？！

很简单：我们讲人权问题，人权其实是我们生活ˎ生命的问题。我们不用讲大问题。中国政府提的很多问题也涉及到我们的生命和生活。所以我要强调这一点。媒体也很关注。这是一个普通老百姓也会关注的问题。