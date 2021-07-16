美国将就香港问题制裁中国官员 并警告国际企业注意

据两位知情人士告诉路透社，因北京镇压香港民主，美国准备在周五对数名中国官员实施制裁，并警告在香港开展经营的国际企业情况正在恶化。

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报道援引消息人士称，金融制裁将针对中央政府驻港联络办的七名官员，该官方平台将北京的影响力投射到香港。

美国国务院发布的另一份最新商业咨询公告，将强调美国政府对香港国家安全法对国际公司的影响的担忧。批评者说，北京去年实施该法是为了方便镇压民主活动人士和自由媒体。

美国总统拜登在与来访的德国总理默克尔举行记者会回答提问时表示：“香港的情况正在恶化。中国政府并没有履行关于如何处理香港问题的承诺，因此这更多的是对香港可能发生的情况的一种建议。就是这么简单，也这么复杂。”

路透社指出，肯定会激怒中国政府的这些动作，标志着拜登政府让中国政府为香港法制遭到侵蚀承担责任而做的最新努力。

这两位不愿透露姓名的消息人士说，美国针对香港问题的措施仍可能变化。其中一位人士说，白宫还在评估一项可能的关于香港移民的行政令，但仍不确定是否会实施。金融时报早些时候也曾披露，白宫还在考虑一项政策，允许面临“政治迫害”的香港人在其签证到期后继续留在美国。不过该计划尚在讨论中，预计不会在本周宣布。

在媒体本周报导了可能推出的新制裁措施后，美国财政部拒绝就这一问题发表评论。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）周二在被问及这一问题时说：“我们知道，一个健康的商界有赖于法治，而香港实施的国家安全法持续在破坏法治。”

此前，针对报导称美国拜登政府将警告美国公司在香港运营的风险，中国外交部发言人赵立坚周二表示，反对美国以香港为借口干涉中国内政。