白俄东奥选手本周将前往波兰

白俄罗斯奥运选手齐玛努斯卡娅1日说自己被国家代表队强迫先行返国，她在对外求助后进入波兰驻日大使馆。波兰副外长普希达克兹表示，政府已核发人道主义签证给齐玛努斯卡娅。

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普希达克兹（Marcin Przydacz）在推特写道，齐玛努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）“在东京与波兰外交官直接接触，她已拿到人道主义签证。波兰将采取一切必要行动来协助她继续自己的运动生涯”。

波兰电视频道TVN24报导，普希达克兹表示，齐玛努斯卡娅因自身处境“非常艰难”而向波兰求援，现在她安全待在波兰驻东京大使馆。他还说，对于因为政治理由希望离开或不想返回自己国家的白俄罗斯公民，波兰会提供支援。

根据波兰媒体，数名外交部官员说，他们预期齐玛努斯卡娅本周就会前往波兰。

美国驻白俄罗斯大使菲舍尔（Julie Fisher）8月2日也说，波兰与日本协助齐玛努斯卡娅，避开白俄强人总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）政府羞辱和抹黑她的企图。

人在波兰首都华沙（Warsaw）的白俄反对派政治人物拉图什科（Pavel Latushko）则表示，在白俄罗斯运动员团结基金会（Belarusian Athletes' Solidarity Foundation）协助下，齐玛努斯卡娅的丈夫目前人在乌克兰首都基辅（Kiev），之后将赴波兰与妻子团聚。

24岁的齐玛努斯卡娅表示，她批评白俄罗斯体育总会未先告知，就要她参加奥运接力项目之后，白俄代表队职员就试图让她离开日本。

她之前在Instagram写道：“我们伟大的老板总替我们决定一切。”现在这则贴文已经移除。

齐玛努斯卡娅后来在另一篇Instagram贴文写道，如果能“事先得知此事、听到有人解释状况，问我能不能跑400米，我反应就不会这么激烈」。

“但他们在背后替我决定所有事情。“