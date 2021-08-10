柬埔寨：人权观察谴责由北京资助的“一带一路”大坝造成人道 "灾难"

非政府组织人权观察周二（8月10号）发表报告称，作为 "一带一路"的项目，中国在柬埔寨资助的一座大坝影响了成千上万村民的生活，造成人道主义灾难。

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法新社报道， 这座名为桑河下游二级水电站的大坝是亚洲最大的水电站之一，建在柬埔寨东北部的两条主要湄公河支流的汇合处。

这份长达137页的报告题为 "沧海桑田：中国一带一路项目在柬埔寨的人权影响"，记录了近5000人经济、社会和文化权利受到的侵犯，这些人的家庭世代居住在该地区，因桑河下游二级大坝而流离失所。它的建设也影响了该地点上游和下游数以万计的其他人的生计。柬埔寨当局和公司官员未能在项目开始前充分征求受影响社区的意见，而且基本上无视他们的关切。许多人被迫接受对其财产和收入损失的不充分补偿，在重新安置点得到恶劣的住房和服务，并且在发展新的生计方面没有得到培训或援助。大坝上游和下游的其他受影响社区没有得到任何补偿或援助。

该大坝是中国国家主席习近平在2013年发起的大规模国际基础设施计划 "一带一路"倡议的一部分。于2018年完工，北京曾声称，桑河下游二级水电站的大坝工程最终可以提供柬埔寨年发电量的六分之一。 但是，人权观察的报告称，"实际产出可能似乎不到一半。"

从2011年到2018年大坝竣工，社区成员抗议并多次写信给政府和公司官员，包括首相洪森，但这些官员一再驳回他们的关切，拒绝考虑替代方案。一些项目的反对者受到了威胁，甚至被监禁。

报告称，该大坝的建造成本约为7.8亿美元，主要由中国银行提供资金，但其影响并不限于柬埔寨。 无论是中国还是柬埔寨当局，还是中国华能，似乎都没有在开工前对项目的利弊进行过任何有意义的评估。柬埔寨政府和公司官员没有按照联合国《土著人民权利宣言》的要求，与受影响的社区进行有意义的协商，也没有试图获得土著人民的 "自由、事先和知情同意"。报告援引美国智库史汀生中心的布莱恩-伊勒（Brian Eyler）和《强大的湄公河的最后日子》一书的作者的话说，该大坝 "大大助长了湄公河今天面临的更大问题"。

被法新社询问时，柬埔寨政府发言人Pay Siphan为这个大坝辩护称它由"最积极的影响效果"，并称重新安置的村民有了新家、农田和电。

法新社称，在亚洲和其他地区的许多此类项目因其不透明性的操作和对环境和当地居民的潜在负面影响而受到非政府组织的批评。

湄公河全长4800多公里，是继亚马逊河之后世界上最大的水生生物多样性的发源地，包括1300种鱼类。而且它对东南亚数千万人的生存至关重要。

北京已经在中国、老挝和柬埔寨的河流及其支流上修建了几十座大坝。环保非政府组织说，通过控制上游的流量，中国当局有巨大的影响力，可以打开或关闭阀门。