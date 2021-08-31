联合国：“齐心协力 我们能够而且必须终止强迫失踪”

联合国在强迫失踪受害者国际日（8月30日）这一天，对非自愿失踪事件（包括逮捕、拘留和绑架）的不断上升深表关切。联合国秘书长呼吁所有会员国批准《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》。强迫失踪经常被用作在社会中散布恐惧的一种策略。强迫失踪过去主要是军事独裁政权的产物，现在也被作为在政治上打压对手的一种手段在内部冲突中实施。联合国说，齐心协力，我们能够而且必须终止强迫失踪。

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据联合国官方消息说，强迫失踪经常被用作在社会中散布恐惧的一种策略。强迫失踪过去主要是军事独裁政权的产物，现在也被作为在政治上打压对手的一种手段在内部冲突中实施。在强迫失踪受害者国际日（8月30日）这天，联合国对非自愿失踪事件（包括逮捕、拘留和绑架）的不断上升深表关切。秘书长呼吁所有会员国批准《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》。

强迫失踪经常被用作在社会中散布恐惧的一种策略。这种做法所产生的不安全感并不限于失踪者的近亲，而且还影响到所在社区和整个社会。

联合国说，强迫失踪已成为一个全球性问题，并不限于世界某一特定地区。强迫失踪过去主要是军事独裁政权的产物，现在可能在内部冲突的复杂情势中实施，尤其是作为在政治上打压对手的一种手段。特别令人关切的是：

对人权维护者、受害者亲属、证人以及经手强迫失踪案件的律师的不断骚扰；国家以反恐怖义活动作为违反其义务的借口实施强迫失踪；在强迫失踪问题上仍然普遍存在有罪不罚现象。还必须对特别脆弱的特定群体给予特别关注，例如，儿童和残疾人。

联合国说，在世界上至少85个国家的冲突或压迫时期，有成千上万的人失踪。

据该报道，联合国大会于2010年12月21日通过第65/209号决议，对世界各区域强迫失踪或非自愿失踪，包括构成强迫失踪部分行为或相当于强迫失踪的逮捕、拘留和绑架事件增多，以及有关对失踪事件证人或失踪者亲属进行骚扰、虐待和恐吓的报告不断增多深表关切。在联大第65/209号决议中，对《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》获得通过表示欢迎，决定宣布8月30日为强迫失踪受害者国际日，从2011年开始举行活动予以纪念。