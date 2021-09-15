联合国报告：人工智能科技或具侵害人权的潜在风险

联合国15日警告人工智能（AI）科技对人权存在威胁，并呼吁各国在保护措施到位以前，暂停使用具有潜在高风险的脸部识别技术等人工智能系统。

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联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）警告：如果没有充分考虑人工智能科技如何影响人们的人权，使用后可能会产生负面，甚至灾难性的影响。她呼吁评估各种人工智能科技对隐私权、行动自由和言论自由等层面所构成的风险有多大，并表示各国应禁止或严格监管构成重大威胁的技术。

巴舍莱表示：在这类评估进行之际，各国应暂停使用具潜在高风险的技术。她提出一份相关的新报告，并指向特征分析和自动化决策技术的运用。

她承认人工智能为人类带来益处，但也认为这项科技能大规模侵犯人权。她表示：现在就得採取行动，为人工智能的使用设下人权护栏。

巴舍莱表示，报告发现，人工智能系统被用来决定谁可以使用公共服务和工作招聘，并影响人们在网路上看到以及可分享的资讯。

报告指出，全球各地政府正在增加远端即时脸部辨识系统的部署，这可能让政府得以对个人进行无限制的追踪。

报告认为，这类技术不应在公共场所使用，除非当局能证明它们符合隐私和数据保护标准，且无明显的歧视和准确性问题。