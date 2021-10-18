北京冬奥会火种采集仪式 西藏活动人士现身抗议

希腊当地时间10月18日午时，2022年北京冬奥会火种在奥林匹克运动发源地古奥林匹亚遗址采集成功。现场出现活动人士高举西藏旗帜，以及“不要种族灭绝”的标语抗议。

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现代奥林匹克的火种采集方式遵循古希腊传统，由最高女祭司在赫拉神庙前通过将太阳光集中在凹面镜的中央，产生高温引燃火种。采集成功后，火种置于一个古老的火盆中由最高席女祭司带到古代奥运会场内的祭坛。随后，最高女祭司将点燃第一名火炬手手中的火炬，开始它前往奥运会举办城市的行程。

受疫情影响，本次活动仅由国际奥委会主席托马斯·巴赫、希腊总统萨克拉罗普卢、希腊和中国奥委会的代表，以及经认可的记者出席了仪式。这是继东京奥运会之后连续第二次，也是现代奥运会历史上第三次因全球卫生危机而闭门举行的点火仪式。

在新冠病毒全球大流行前，奥运圣火点火仪式只在1984年闭门点燃过，当时希腊组织者对洛杉矶奥运会的商业性质提出抗议。今年也打破惯例，不会在希腊接力传递火炬，而是19日在雅典的帕纳辛奈科体育场，由希腊奥委会交接给2022年北京冬奥组委带回中国。

示威人士设法进入点火仪式场地并试图到达正在举行仪式的赫拉神庙。他们遭到现场安保人员拦截，取下手上的旗帜和标语，随后遭到拘留。一位抗议者说：“鉴于北京正在对维吾尔人实施种族灭绝，怎么能允许他们举办奥运会？”早些时候，其他抗议者在到达现场前被希腊警方扣留。

希腊周日也曾发生抗议场面。数名活动人士一大早就在雅典卫城举行抗议，他们站在遗迹周围脚手架上，高举“雪山狮子旗”与“光時”旗帜。旗帜之后被希腊警方没收，两人被捕。被捕三人之一的美籍港人邵岚已通过社交媒体表示，自己和另外两人在被扣26小时后获释。

托马斯·巴赫在发表讲话时强调，现代奥运会必须“作为政治上的中立地受到尊重”。他称：“只有这种政治中立性才能确保奥林匹克运动会能够超越我们时代存在的政治分歧。奥林匹克运动会不能解决我们世界上的所有挑战。但它们为一个人人尊重相同规则和彼此的世界树立了榜样”。