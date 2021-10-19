邵南希腊抗议冬奥旋即获释 香港前保安局长遭打脸

香港前学生代表之一的邵岚与西藏女学生Tsela Zoksang在2022年北京冬季奥运会火炬交接现场抗议，遭希腊警方拘押一天后获得释放，令此前因邵岚被捕而指要她尝尝民主发源地的希腊如何镇压「滥用表达自由」滋味的前保安局长叶刘淑仪被打脸。

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邵岚等二人17日在希腊首都雅典的卫城挂旗，并呼吁全球有良心人士抵制北京冬奥而被捕翌日，据「自由西藏学生运动」的推特帖文，再有四名西藏人士因在冬奥火炬交接仪式现场的中国「大使馆人员」要求下，被当地警方强行带走，令人忧虑与中方关系友好的希腊会严惩示威者。

香港人权圈子不少人有同样忧虑，但有网民指出，希腊是北大西洋公约组织成员国，应该不会代中国出手罚人；而一名前立法会议员亦表示，中国若坚持严惩，只会把事件扩大，并非明智之举。然而，前保安局长、现新民党主席兼行政立法两会成员的叶刘淑仪的态度则另树一帜，她在社交平台推特上发帖，称「是时候让流亡海外的香港社运人士邵岚尝尝民主发源地希腊的警方如何维持治安和打压滥用表达自由了。」

在2019年的反修例运动期间，不少港人和抗争者指责警方滥用暴力，包括邵岚所属的前香港大专学界国际事务代表团，多个国家和联合国人权理事会的特别报告员亦曾发出同样批评；但香港警方否认，中港政府和建制派亦支持警方严正执法。

结果，邵岚二人在当地时间18日、原拟上庭的日子获得释放，可以离开希腊，上庭的日子押后至明年1月，邵岚在她的社交平台发帖报平安，指已获释，并在被扣押26小时后取回手机。她形容自己很疲累，但健康良好，她感谢各界关注和支持，并对害大家担心而感到抱歉。

自由西藏学生运动则发帖，再次呼吁公众发声，支持抵制2022年北京冬奥。