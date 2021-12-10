世界人权日 :全球人权状况堪忧 中国多名维权人士及家属出行再受限

12月10号是世界人权日，联合国人权高专巴切莱特呼吁国际社会从多个领域着手改善恶化的人权状况。就在这一天到来前，多名中国维权人士及家属发现他们的出行再度受限。

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维权律师余文生妻子许艳、人权律师谢燕益、维权律师王全璋妻子李文足等人12月9号纷纷在推特发文表示他们外出受阻或被跟踪。

许艳在推特上发视频显示，她9日上午带孩子上学时，发现约9人堵在家中，家门完全无法推开，对方告诉她到10日晚间都不能出门；她问对方11日会不会让她出门后，但未获答覆。许艳称，她一直要求当局保证人权、遵守法律，官方也一直在要求或呼吁“依法治国”，“但在世界人权日，他们却公然把人关在家中，阻止他们出门，这其实是侵犯人权的现象，也对家庭个体造成很大的伤害。“

709案维权律师王全璋的妻子李文足9号也在推特上传一段当天上午拍摄的视频，显示他们一家也受到同样的待遇。他们夫妇早上在送孩子上学时发现几个人堵在门口，还说要“替他们送孩子上学”，李文足则气愤质问对方身份，并表示不可能将孩子交给身份不明的陌生人。门口的两女一男拒绝告知身份、姓名，男子更表示“你别管，等会儿有人跟你谈“

同为709案被注销牌照的维权律师谢燕益则称，他所居住的社区门口又开始有人驻守。他的妻子表示带着女儿去超市时有两人尾随。

另外，中国异议人士杨茂东（笔名郭飞雄）的妻子在美国病危之际，他却于5日传出再度被抓的消息，目前与外界失联。中国律师王宇、旅居美国的学者滕彪、艺术家艾未未、六四学运领袖周锋锁、王丹等海内外华人也发表联名信，呼吁中国领导人尊重法律和基本人道，立即释放郭飞雄，并允许他尽快出国照顾妻子。

《世界人权宣言》 通过了73年，全球人权状况依然堪忧

联合国大会于73年前——1948年12月10日通过《世界人权宣言》，为建设一个更美好的世界铺平道路，就试图消除不平等现象。这一天被确立为人权日。在12月10日人权日到来之际，联合国人权事务高级专员巴切莱特发表致辞指出，过去两年已经以极为惨痛的方式表明，不平等现象激增带来的代价不可容忍。

在联合国网站上，巴切莱特刊文指出，不平等助长了疫情，疫情催生不平等，对疫苗覆盖不平等，环境危机，债务危机等几个议题提出警告后，同时呼吁彻底变革，她强调，世界事务正处于关键时期，人类正遭受2019冠状病毒病引发的挫折，并努力进行必要的彻底变革，以防止滑入更深的环境灾难。她还指出，平等是人权的核心，也是帮助我们度过这一全球危机时期所需的解决方案的核心。但这并不意味着我们必须有相同的外表、思想或行为。

在世界人权日之际，台湾25个人权团体和立委也站出来呼吁大家做一个“人权顽固分子“，共同抵制损害人权的北京当局举办冬季奥运。