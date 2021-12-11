联合国人权高专办拟未来几周发布新疆评估报告

自日内瓦方面消息，联合国人权高专办发言人科尔维尔（Rupert Colville）12月10日表示，该办公室正在完成对中国新疆地区人权局势的评估。

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据路透社报导，科尔维尔向媒体介绍称，“令人深感不安”的调查结果仍在分析中。据科尔维尔介绍，联合国人权事务高级专员米歇尔•巴切莱特（Michelle Bachelet）希望在未来几周内公布报告，与中国官员就拟议中的访问进行的长期磋商“未取得具体进展”。

英国民间法院“维吾尔族法庭”日前判决中国在新疆对维吾尔人和其他少数民族犯下“种族灭绝罪”。中国驻英国大使馆发言人回应称，“该法庭是一小撮反华分裂分子进行招摇撞骗的政治工具，它不是一个法律机构，没有任何法定权力，而是一个地地道道的假法庭”。

科尔维尔周五在日内瓦的联合国简报会上表示，“‘维吾尔族法庭’揭露了更多令人深感不安的信息，这些信息与新疆维吾尔族人和其他穆斯林少数族裔的受到的对待有关。”

科尔维尔称，“当然，我们也同样发现了机构中任意拘留和虐待的模式，强迫劳动做法，以及对社会和文化权利的总体侵蚀。”中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团并未立即回复路透社记者的置评请求。