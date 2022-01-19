美议员致函联合国要求北京冬奥前公布新疆人权报告

自华盛顿方面消息，美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）1月18日致函联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet），要求她公开发布人权高专办对新疆人权情况的评估报告。

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据路透社报导，该委员会主席、美国民主党籍参议员默克利（Jeff Merkley）和共同主席、民主党籍众议员麦戈文（James McGovern）周二在联名信中表示，联合国人权事务办公室公布报告“将可以趁着中国举办冬季奥运会，国际社会焦点转移到中国的同时提供全球一个公共服务”，让全世界了解发生在新疆的事情。

该信函称，“一年半前，50名独立的联合国人权专家对中国压制人权和基本自由的情况表示震惊，包括新疆维吾尔自治区‘集体压制人民，特别是宗教和少数民族’。这些专家呼吁联合国人权理事会‘以一种紧迫感采取行动，采取一切适当措施，监督中国的人权做法’。”

该信函称，“我们感到失望的是，联合国人权理事会在新疆维吾尔族自治区的人权状况仍然十分恶劣的情况下，没有采纳这个杰出的小组提出的任何建议。”美国国会的议员们称，公布该报告同时还将重申一个事实：“没有一个国家可以不受监督或凌驾于国际法之上；我们期待着与你们合作，共同致力于保护全世界的人权。”

巴切莱特曾于去年9月表示，人权高专办正在完成一份与新疆侵犯人权指控有关的评估报告。她去年9月在联合国人权理事会第四十八届会议开幕式上指出，“我的办公室正在完成对有关该地区严重侵犯人权指控的现有信息的评估，以期将其公之于众。”

联合国人权事务高级专员发言人科尔维尔（Rupert Colville）随后于12月表示，“令人深感不安”的调查结果仍在分析中。他称，“我们当然也同样发现了拘押设施中存在任意拘押和虐待的模式，以及强迫劳动和广泛侵蚀社会及文化权利的现象。”科尔维尔当时透露，巴切莱特希望在未来几周内公布该评估报告。