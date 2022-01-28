人权观察：暴行未止，北京冬奥开幕 243个组织呼吁各国政府外交抵制

北京冬奥会即将于2月4号开幕之际，非政府组织人权观察周五发表通告表示，来自世界各地的243个非政府组织当天指出，2022北京冬奥会的开幕背景，将会是中国政府犯下的暴虐罪行和其他严重侵犯人权行为。这些团体吁请各国政府通过外交手段抵制定于2022年2月4日开幕的冬奥会，并敦促运动员和赞助商不要合法化政府侵犯人权的行为。

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人权观察中国部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）表示：“在主办国政府犯下了多项违反国际法的严重罪行之际，冬奥怎有能像国际奥林匹克委会所称的那样，成为一股‘善的力量’。”

人权观察称，在习近平主席的领导下，中国当局对维吾尔族、藏族、少数民族和各独立宗教团体的信教群众实施了大规模的迫害。对人权活动者、女权主义者、律师、记者和其他人士的压迫，则导致独立的公民社会荡然无存。中国政府违反国际法，瓦解了香港曾经充满活力的公民社会，扩大科技监控范围，大幅剥夺言论、结社与和平集会的权利，并容许使用强迫劳动。

中国当局还还策划复杂的跨国镇压行动，持续威胁海外侨民社区的成员、公众人物和中国境外的公司。

中国人权捍卫者网络（Chinese Human Rights Defenders）执行长任磊（Renee Xia）说：“在北京举办冬奥会向世界发送了一个讯息，即习近平政府是正常的……当世界合理化这样的人权侵害现况，受害者要站出来抗议不公就更难了。 ”

据人权观察，自2015年中国政府取得2022年冬奥会举办权以来，非政府组织和媒体机构记录了大量中国当局严重侵犯人权的行为，包括：在新疆（维吾尔地区）将数百万维吾尔族和其他突厥裔族群体任意拘禁、施加酷刑和强迫劳动； 严重破坏香港的独立媒体、民主机构和法治； 使用高科技监控系统，使当局能够追踪和不公平起诉和平行为，包括在微信和其他应用程序转传的批评言论；起诉代表弱势团体行使言论自由、和平集会和结社权利的人士，包括律师许志永和丁家喜、公民记者张展、西藏僧侣作家果・喜饶嘉措（Go Sherab Gyatso），及隶属“长沙富能”集团的公共卫生活动人士；以及 任意拘禁、酷刑拷打、强迫失踪人权捍卫者，包括高智晟和郭飞雄。

人权观察指出，国际奥林匹克委员会（国际奥委会）表示，2017年宣布的人权义务不适用于2022年冬奥会。呼吁抵制的团体指出，国际奥委会无视中国证据确凿的侵犯人权行为，没有遵守《联合国工商企业业与人权指导原则》的规定，展开应有的人权尽职调查。此外，国际奥委会显然对宣称过的人权承诺毫不在意。国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）参加了中国政府的一项宣传活动，活动旨在洗白三届奥运会选手彭帅提出的性侵指控。国际奥委会一直不愿与终止维吾尔强迫劳动联盟（End Uyghur Forced Labor）会面,并让其成员穿着由一家据可靠来源指称使用强迫劳动的公司所製作的制服。

奥林匹克全球合作伙伴赞助商——Airbnb、阿里巴巴、安联（Allianz）、阿託斯（Atos）、普利斯通（Bridgestone）、可口可乐（Coca-Cola）、英特尔（Intel）、欧米茄（Omega）、松下电器（Panasonic）、宝洁（P&G）、三星（Samsung）、丰田（Toyota）和Visa——也没有履行他们的人权尽职调查责任。这些企业没有对其赞助将造成或助长侵犯人权行为的公众关切作出有意义的回应，也没有说明是否已经採取行动以减轻侵犯人权的行为。呼吁抵制的团体表示，赞助商应立即公开其人权尽职调查策略，或解释未能展开人权评估的原因。

面对中国政府侵犯人权的行为，澳洲、加拿大、日本、立陶宛、英国和美国等国政府皆已宣布外交抵制北京冬运会。他们不会派高级官员——这是奥运会的历届传统——参加开幕式或闭幕式。各国政府无论是否参加外交抵制，都应该利用这个机会除了支持参加冬奥会的运动员，也须展现对中国各地的人权捍卫者的具体援助。

呼吁抵制的团体表示，参加北京冬奥会的国家面临一系列人权风险。国际奥委会明令禁止运动员在奥运领奖台上公开表达对中国人权问题的看法，而中国当局对批评人士的报复令世界各地的运动员产生寒蝉效应。中国政府以和平批评为由任意拘禁外国人，例如瑞典出版商桂民海，进一步限制了言论自由。奥运会运动员、教练和后勤人员也可能受到无处不在的国家监控，特别是透过数位通信。

人权观察指出，世界各地观看冬奥会的观众可以发挥积极的作用：提升对中国人权环境的了解，采取各种行动，小至购买非强迫劳动制造的产品，大至促请本国政府对犯下极严重国际罪行的中国政府官员展开究责。民众可以促请工商企业签署终止维吾尔强迫劳动联盟的行动呼吁。

维吾尔人权项目（Uyghur Human Rights Project）执行主任乌麦尔・卡纳特（Omer Kanat）说。“奥运会的壮观场面掩盖不了种族灭绝，”很难理解竟有人觉得今年在北京表彰国际友谊和‘奥林匹克价值观’是可能的。“