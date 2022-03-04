联合国人权理事会通过决议调查俄罗斯侵略乌克兰践踏人权与人道罪

联合国人权理事会/俄罗斯/乌克兰

联合国人权理事会今天在日内瓦以压倒性优势批准了一项决议，赞成成立一个国际调查委员会，调查俄罗斯入侵乌克兰后的人权和人道主义法律侵犯行为。

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据法新社报道称，继本周早些时候联合国大会以压倒性的票数要求俄罗斯侵略乌克兰战争停火与撤军后，俄罗斯今天在联合国人权理事会再次遭受重大挫折，联合国人权理事会以32票赞成、2票反对（俄罗斯和厄立特里亚）和13票弃权通过，包括委内瑞拉、古巴、中国、印度和巴基斯坦等国，通过成立国际调查委员会，调查俄罗斯入侵乌克兰后的人权和人道主义法律侵犯行为的决议。

联合国人权理事会的投票是在欧洲最大的核电站，即位于乌克兰南部的扎波罗热（Zaporizhie）今天遭到俄罗斯军事打击，造成火灾当日举行。消息说，乌克兰最大的热核发电站因炸弹引发的火灾，被乌克兰消防人员迅速扑灭。

据联合国发言人说，这是安理会历史上第一次有决议直接针对俄罗斯。

该决议谴责 "俄罗斯联邦的侵略造成的侵犯和践踏人权行为"。

决议要求 "俄罗斯军队和俄罗斯支持的武装团体迅速和可核查地撤出所有国际公认的乌克兰领土"，并要求紧急设立 "独立的国际调查委员会"调查，初步设定为期一年，这是联合国安理会的最高级别调查。

独立调查员的任务是收集、整理和分析俄罗斯入侵乌克兰导致的侵犯人权和国际人道主义法的证据"，以便将来进行审判，并确定这些侵权行为的责任人，以便追究他们的责任。

俄罗斯的入侵在全世界引起了震动。根据联合国的最新数据，由于入侵轰炸，大约120万人逃离乌克兰。反战示威和声援乌克兰人的运动成倍增加。