维权人士李翘楚被以“煽动颠覆国家政权罪”起诉

李翘楚被起诉

维权人士李翘楚被拘押两年多后，近日当局以“煽动颠覆国家政权罪”对她进行起诉。在网上曝光的起诉书中，首条控罪是李翘楚与宪政学者许志永的“恋人关系” 。许在2020年初因发表给习近平的公开信《劝退书》在广州被捕。

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据维权网3月18报道，李翘楚的代理律师近日收到临沂市人民检察院于今年2月28日提交至中级人民法院的起诉书。

起诉书列出李翘楚数条“罪证”：与许志永系恋人关系，为许搭建个人博客，宣扬颠覆国家政权思想，并以此认定李翘楚煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，其行为应以煽动颠覆国家政权罪追究刑事责任。

据介绍，李翘楚生于1991年，北京市人，毕业于中国人民大学劳动人事学院本科，之后赴英国约克大学留学，获公共政策硕士学位；回国后她在清华大学劳动人事学院从事研究助理工作，长期参与、关注和研究中国劳工、女权及民间维权等议题，研究领域涉及劳工视角的养老保险等政策问题。

李翘楚曾参与为“低端人口”，被强拆和被驱赶的外来农民工的维权行动；曾介入996、MeToo等民间运动，声援良心犯及其家属。

2020年武汉疫情爆发后，李翘楚参与志愿活动，向环卫工人发放口罩，协助疫区孕妇自助互助，关注疫区（包括方舱医院）缺乏预防性别暴力措施等问题，引起北京当局不满，遭每日跟踪监视等侵权骚扰。

2020年2月15日，许志永因发布劝习近平让位的公开信在广州被警方抓捕的次日，李翘楚在北京被捕，在失踪多日后，她被以涉嫌“煽动颠覆政权罪”指定地点监视居住，4个月后获释。

李翘楚获释后在推特上发布自己被囚4个月的亲身经历，并声援其他被捕人士，揭露关押许志永的看守所伙食极差、对许志永施酷刑，及丁家喜律师被“无名关押”（看守所计算机系统中找不到姓名）等问题。

2021年2月6日她被北京市警方约谈，随后被移交至山东省临沂市警方，被以涉嫌 “颠覆国家政权罪”刑拘。

2021年3月15日，李翘楚被山东省临沂市检察院以同罪名正式批捕。

李翘楚现被羁押在山东省临沂市看守所。2021年8月27日，她的代理律师与她会见后表示，李翘楚“在狱中出现幻听，需要长期服药，但不后悔发声”。家人多次为她申请取保候审，均被当局拒绝。