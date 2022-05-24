震撼: 新疆警方档案 拘留营中数以千计的面孔 男女老少…

新疆警察档案

联合国人权事务负责人米歇尔-巴切莱特进入新疆当天，一个国际媒体集团5月24日公布了数千份据称是入侵新疆警方电脑获得的文件档案，其内容引发震惊。

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在新疆警方档案（xinjiangpolicefiles.org）网站可见到一系列文件，揭开“再教育营”被关押者的遭遇和警方的各种“操作”。

在这些文件中，数以千计的身份照片，据称都是在该地区"拘留营"拍摄的，不仅显示"被拘留者"的面孔，还有姓名等个人资讯，其中有青少年，也有老人和妇女。

据法国世界报介绍，这些文件来自新疆警察档案，是研究人员阿德里安-赞兹（Adrian Zenz）收到的，由包括法国《世界报》在内的一批国际媒体公布。

据法新社认为，这是为了增加对正在新疆做“闭环”旅行的联合国人权事务高级专员和代表团的压力。

这些从中国警方电脑中获取的新文件，展示了北京对这个穆斯林少数民族的在安全上的强迫症般的执念，并对 "职业培训中心"对维吾尔人的"再教育"的镇压性质进行了重要说明。

法国世界报说，在中国最西部的疏附县（Konasheher）2018年有超过12%的少数民族成年人被拘留。这个比率超过了斯大林主义的比率。

这些文件是从两个地区的公安局（PSB）的计算机中提取的，即新疆喀什地区的疏附县（Konasheher）和伊犁地区的特克斯县（Tekes），时间跨度为2000年至2018年。数千份计算机文件，452份登记簿，包含了2万多个被捕维吾尔人姓名，无数的指令、简报和警察工作报告；这些文件通常用非常官僚和抽象的语言写成，从内部描述了新的所谓"职业培训"营地的武装和胁迫组织，以及在当地部署的警察部队。