欧盟对联合国人权事务负责人访问中国时受到限制表示遗憾

联合国人权/新疆

欧盟对联合国人权事务负责人米歇尔·巴切莱特上周访问新疆期间未能完全接触受迫害的团体、个人和拘留中心表示“遗憾”。布鲁塞尔怀疑这次访问是否明智。北京称赞这次访问非常成功。

广告 继续浏览后续

据南华早报5月30日发自布鲁塞尔的报道，欧盟对联合国人权事务负责人米歇尔-巴切莱特在上周访问新疆期间未能确保充分接触受迫害群体、个人和拘留中心表示"遗憾"。

欧洲对外行动署发言人纳比拉-马斯拉里（Nabila Massrali）引述大量 "关于新疆系统性侵犯人权的可靠报告"说，"独立监测、实况调查"是正确评估中国西部省份局势的唯一"可信"方法。

马斯拉里说，虽然注意到这次访问的非调查性质，但我们感到遗憾的是，联合国高级专员与独立的民间社会组织、人权维护者和拘留中心的接触有限，这使她无法评估新疆政治再教育营的全部规模。

她说，“本着这种精神，欧盟鼓励联合国人权事务高级专员办事处优先发布已经宣布的关于新疆人权状况的远程监测报告”。

北京称赞访问成功

北京称赞巴切莱特的六天访问非常成功。这是自2005年以来联合国人权事务负责人首次访问中国，并已准备了多年。

中国外交部副部长马朝旭星期六说：“西方国家出于不可告人的目的，不惜破坏和削弱高级专员的访问，他们的阴谋没有得逞”。

南华早报驻布鲁塞尔记者获悉，下周巴切莱特与她的办公室共同主持战略对话时，欧盟将收到一份完整的报告。

此行包括通过视频连接与中国国家主席习近平会谈，并在新疆喀什和乌鲁木齐停留。

中国政府被指控对维吾尔族和其他穆斯林少数民族进行强制绝育和大规模拘禁。

北京方面否认了这些指控，称其拘留营是职业培训中心，以应对激进主义和恐怖主义。

巴切莱特周六在广州发言时说，她参观了一所监狱和其中一个中心，但无法"了解"这些"职业教育和培训中心"的全部规模。

巴切莱特说："她向中国政府提出，该计划的运作缺乏独立的司法监督......和有关在机构中使用武力和虐待的指证，以及关于不适当地严格限制合法宗教活动的报告。

她还呼吁北京审查其反恐和反激进化政策，以确保它们符合国际人权标准。

她说："在新疆维吾尔自治区，我对反恐和去激进化措施的应用和广泛适用提出了疑问和关切，特别是对维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族权利的影响。

巴切莱特说，她此行的目的不是为了调查，她可以"不受监督地"参加联合国为她在新疆安排的会议。她还说她的访问是一个与中国领导人讨论人权问题的 "坦诚"机会。

她说："对于那些向我发出呼吁，要求我向中国当局提出问题或案件的人，我已经听到了。"我将继续持续跟进此类问题和关注的事例”。

古巴、巴基斯坦和伊朗赞中国人权

然而，这次访问充满了争议，并以与外交官和媒体的激烈交锋为结局。

在来到中国的第一天，巴切莱特与100多名驻华外交官举行了一次充满挑衅的视频通话。

据观看该活动的消息人士称，17个国家代表进行了发言，包括古巴、巴基斯坦和伊朗的每个国家都赞扬了中国的人权记录。

另有14个国家敦促她坚持不受限制地进入新疆的可疑拘留中心--这是她的办公室在同意出访前的一个明确目标。

巴切莱特辩解说，"大使们，我不是昨天才出生的......我是一个经验丰富的女人"。

在旅行之前，巴切莱特在瑞士会见了一系列代表中国公民社会、流亡活动家和人权运动者的团体。

据一位在场的人说，当面对她会"被人利用"的担忧时，巴切莱特说，她"知道如何驾驭中国的政治"。

但在观看了周六的新闻发布会后（由于冠状病毒Covid-19通过视频举行），欧洲的外交官们仍然不相信她这次访问新疆是明智的。

澄清中国官媒报道

一位外交官指出，巴切莱特的日内瓦办公室被迫在周三发表了一份澄清声明，因为中国国家媒体对她与习近平通话的报道“引用”了她的话："我钦佩中国在......保护人权、实现经济和社会发展方面的努力。"

在她几小时后发表的澄清言论中，巴切莱特没有赞扬中国当局为"保护人权"所做的努力。

一位驻中国的特使说：“这就是政府对每一次访问的做法。他们把话放到别人的嘴里"。

另一位特使指出，当中国国家媒体问及美国的枪支暴力时，巴切莱特大谈特谈，而对国际媒体提出的关于中国人权状况的问题她却只作了"简短"的回答。

要求狼来照顾羊

有人认为，巴切莱特要求新疆当局审查自己的政策是错误的，这无异于"要求狼来照顾羊"。

由于人权问题，欧洲要求其公司从新疆撤出的压力越来越大。

上周五，有消息称，由于人权问题，德国首次拒绝了对在中国投资的担保。据德国媒体报道，这与大众汽车公司在新疆的一个项目有关。

人权活动人士指责巴切莱特无视她自己办公室的工作，采用中国政府的语言，"错过了为实质性监测中国人权危机奠定基础的独特机会"。

国际人权服务社亚洲项目代理经理拉斐尔-维亚纳-戴维说：“她的讲话证明她对中国的人权挑战缺乏了解，尽管她的办公室收集了大量证据”。

戴维补充说，"她的声明以非常轻巧的语言列出了广泛的关切。她说'无法评估'拘留营的全部规模--她使用了政府的术语'职业和教育培训中心'--并转述了北京的说法，即这一系统已被'拆除'，但没有说明她是否获得了任何证据。"