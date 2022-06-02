联合国推迟发布新疆报告

联合国人权负责人巴切莱特访问新疆后，西方政府与人权活动人士呼吁她尽快发布期待已久的报告。但这份报告可能会被推迟数周或数月。北京被指在新疆对维吾尔人和其他穆斯林少数民族实施大规模虐待。联合国之前曾宣布将公布一份基于证人证词和远程监控的新疆人权报告。而那份报告的即将公布，可能是北京最终同意安排巴切莱特进入新疆的原因之一...

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据《南华早报》今天6月2日报道，联合国人权负责人巴切莱特有关新疆的报告不太可能马上发布。巴切莱特办公室发言人伊丽莎白-特罗塞尔（Elizabeth Throssell）证实，该报告将根据"在这次访问中的互动和观察"进行更新。她补充说，一旦定稿，将在公布之前与中国当局分享，就事实评论征求意见。

据该机构一名前雇员和观察员说，这一过程可能需要几周甚至几个月的时间。需要考虑将其翻译成六种语言所需的时间，并取决于联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）和中国政府的政治意愿。

人权活动人士认为，拖延发布新疆报告，令人怀疑这份报道是否能在联合国人权理事会下次会议前及时准备好。该会议定于6月12日至7月8日召开。

在中国允许联合国人权高专巴切莱特夫人到访新疆之前，联合国已经宣布将要发布一份有关新疆的，根据大量采访和远程监控的报告。也许这是北京终于同意让巴切莱特访问新疆的原因之一。

南华早报说，巴切莱特上周在中国对西方外交官讲话时曾暗示，将根据她的六天之行撰写第二份报告。但该机构证实，将只发表一份报告，而且不会说明发布的具体时间。

大赦国际的中国研究员阿尔坎-阿卡德（Alkan Akad）表示，虽然更新拖延已久的报告是合理的，但它不能成为进一步拖延的原因，报告必须反映中国政府侵犯人权的规模和严重性。

该报说，中国政府被指控对维吾尔人和其他穆斯林少数民族进行强制绝育和大规模拘禁。包括美国在内的一些政府指责中国在新疆实施种族灭绝，北京方面强烈否认这一指控。

中国官员否认在新疆有侵犯人权的行为，说拘留营是职业培训中心，以解决激进化和恐怖主义问题。

巴切莱特说，这份报告在去年年底定稿，已经成为一个政治烫手山芋，使联合国在中国和西方之间陷入困境。

巴切莱特对中国的访问被北京方面誉为非常成功，却受到欧洲和美国一些人的严厉批评，这促使人们再次关注这份报告的发布。

英国、德国和欧盟都呼吁联合国人权机构迅速发布这份基于大量采访和远程监控的报告。

围绕着新疆的证据越来越多，这本身已经成为政治上的争议。

北京的捍卫者说，其中大部分证据来自于敌视中国的政府和研究人员，但西方政府认为联合国的报告--一位欧盟人士称其为潜在的 "游戏改变者"--将为该地区的侵权行为提供无可争议的独立证据。

据南早在1月份的报道说，中国政府规定，要想对中国进行任何访问，联合国就不能提前公布报告。

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）在一份声明中说："我们仍然期待联合国高级专员尽快公布已宣布的关于新疆人权状况的报告--包括远程监测的结果。

英国外交部的一份声明说，"我们期待着高级专员关于新疆局势的期待已久的报告"。

欧盟外交事务发言人马斯里（Nabila Massrali）说，她"鼓励联合国人权事务高级专员办事处作为优先事项发布已经宣布的关于新疆人权状况的远程监测报告"。

欧盟还表示对联合国人权负责人的新疆之行"感到遗憾的是，高级专员被限制与独立的民间社会组织、人权维护者和拘留中心的接触，这使她无法评估新疆政治再教育营的全部规模"。

布鲁塞尔将在下周联合国人权高专办和欧盟的战略对话中得到巴切莱特的全面介绍。

中国驻欧盟代表团周二6月1日在其网站上发表中文声明予以回击说："巴切莱特高级专员在访华期间的活动安排是根据她本人的意愿并通过双方充分协商作出的"。“巴切莱特还在一次新闻发布会上说，在她访问中国期间有广泛的、不受监督的交流。欧方所谓的高级别访问受到限制是不正确的。"

巴切莱特周六在广州举行的在线新闻发布会上说，她参观了一所监狱和其中一个中心，但未能 "到达这些"职业教育和培训中心的全部地方"。

巴切莱特说："我向（中国）政府提出，该计划的运作缺乏独立的司法监督......缺乏关于在机构中使用武力和虐待的证词，以及关于不适当地严格限制合法宗教活动的报告。

她还呼吁北京当局审查其反恐和反激进化政策，以确保它们符合国际人权标准。