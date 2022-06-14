英国遣送难民到卢旺达航班今晚起飞 联合国难民署批评此举“完全错误”

在英国和卢旺达间的离岸协议下，包括 8 名非法抵达英国的难民的第一架飞机，将于今晚（6月14日）从伦敦起飞，明早抵达基加利。据法新社指出，除非在最后一刻取消，否则这些人将被英国政府“驱逐”到卢旺达，这是一个被英国圣公会视为“不道德”的争议项目。

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据了解，作为财政援助的回报，卢旺达承诺在其土地上欢迎英国想要驱逐的外国人，即每年数千人。然后，后者将可以选择在那里定居，或被送回原籍国。

然而，一天前，联合国难民事务高级专员格兰迪再次批评英国政府关于在卢旺达境内处理前往英国的寻求庇护者的提议，称英卢两国4月份宣布的所谓“安置移民”的离岸协议是“完全错误的”。

据联合国新闻网报道，格兰迪是在英国高级法官裁定政府将寻求庇护者送往卢旺达的首次航班可以继续启航后做出上述表示的。

一名高等法院法官上周五推翻了暂停原定于周二进行首次航班的临时禁令。 当天在伦敦的法院外示威者高喊口号，抗议遣送行动违反人权。有人权组织批评，英国政府的政策不人道，而且将难民置于危险之中。

周一，上诉法院的判决仍然维持了这一裁定。

据悉，关于这项有争议的政策的全面法律听证会将于下月举行。

联合国难民署负责人格兰迪表示，“在卢旺达问题上，我认为我们在过去几周已经表达得非常清楚。我们认为，出于许多不同的原因，这一切都是错误的。”

格兰迪强调英国是《关于难民地位的公约》的签署国，试图“输出”责任，“与有关责任和国际责任分担的所有理念都背道而驰”。

格兰迪说，卢旺达过去在接纳和处理成千上万的刚果和布隆迪难民方面有着悠久的历史。但他认为，该国没有能力或基础设施来按要求对申请进行逐一难民地位评估。

格兰迪续称：“如果情况反过来，也许我们可以讨论，但在这里，我们谈论的是一个具备结构能力的国家(英国)正在将其责任输出到另一个国家——卢旺达。”

格兰迪在日内瓦发表谈话时，还驳斥了英国政府的说法，即该政策的目的是“把人们试图从欧洲大陆海岸横渡英吉利海峡的危险之旅中拯救出来”。

此外，格兰迪还敦促英国和法国政府就这一问题进行更多的沟通，因为可能受到影响的大多数难民身在法国。他指出，法国也有帮助寻求庇护者的结构能力。

当宣布这项政策时，鲍里斯·约翰逊首相表示，这项1.6亿美元的计划将“挽救无数移民的生命”，这些移民经常将自己置于非法人口贩子的手中。

离岸处理中心

根据英国的离岸处理计划，通过非正规移民路线进入英国的移民和难民，将被安置在大型住宿中心或离岸处理中心，即英国希望在其他国家建立难民处理中心，并向这些国家支付金钱报酬，让他们在英国审批签证前安置难民。

人权高专办指出，离岸处理中心将使寻求庇护者面临被迫转移、长期隔离和剥夺自由的实际风险，侵犯了他们的人权和尊严。

难民署强调：“逃离战争、冲突和迫害的人们值得同情和理解，他们不应像商品一样被交易，被转移到国外进行处理”。英国采取将责任推卸给他人的安排，威胁到国际难民保护制度，这一制度经受住了时间的考验，并在几十年中拯救了数百万人的生命。

难民署过去也曾公开反对澳大利亚的移民离岸处理政策，该政策涉及将移民送往数千公里外的太平洋岛国瑙鲁进行处理。

根据英国下议院图书馆的数据，2021年，向英国提出的庇护申请为4万8540份。