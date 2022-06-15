许志永、丁家喜“颠覆政权案”将开庭前会议受关注

中国/人权

中国著名维权人士许志永曾因推动官员财产公开而入狱，2年前更遭指控颠覆国家政权遭中国警方带走，负责审理此案的山东临沂中院14号宣布将在6月17日召开“庭前会议”。因同涉“厦门聚集案”被捕的维权律师丁家喜同罪案则在6月20日召开庭前会议。

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山东省临沂市中级人民法院的庭前会议通知书上说，本院审理临沂市人民检察院指控被告人许志永犯颠覆国家政权罪一案，因为证据材料较多，案情重大复杂，为保证庭审活动顺利进行，按照相关法律条款，合议庭决定与6月17号在临沭县人民法院召开庭前会议。

据报道，在中国，庭前会议指在开庭前审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人，对迴避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题，了解情况及听取意见的一种会议。

许志永是国内知名的青年法学家，人权学者，曾参与北大三博士上书全国人大废除收容遣送制度，为揭露黑砖窖事件奔走，为三聚腈胺受害者救助努力。2013年7月首度被捕。2017年7月出狱后不改敢言风格，2019年12月与20名维权律师及人士在厦门举行聚会遭到警方大举逮捕，许志永展开逃亡。2020年2月初，许志永在逃亡中发表“劝退书”，严厉批评中国国家主席习近平面对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及香港“反送中”运动的无能表现，并直言，“习近平先生，您让位吧”。2月15日，许志永在广州被捕。此次在临沂受审罪名是“颠覆国家政权”。

在网上可以看到的的一段许志永狱中视频中说，推动教育平权，随行子女就地高考，呼吁官员财产公示是起诉他的三大罪状，他说社会进步总会有人付出代价，他愿意为自由、公义、爱和信仰承担一切代价。他指出，无论这个社会如何溃败和荒诞，这个国家需要勇敢的公民站出来，坚守信仰，呀呼吁公民们勇敢维权，在自己的名字前加上公民两字……他也呼吁大家共同推动国家的民主、法制、公平和正义。

丁家喜律师是新公民运动的主要活动家之一，2021年中国人权律师奖得主。他也同样被“颠覆国家政权”罪。

丁家喜的妻子罗胜春在推特上推文说：沉寂了三个月律师无法会见，突然召开庭前会议；明明是一个案子却分成两个处理；还是不允许律师们复制卷宗；不进行非法证据排除，走过场把丁许送入监狱这个大刑场的企图昭然若揭。特此提醒李殿基法官能读懂我今年3月寄给他的信函，保守法律人的基本良知，而不是做领导的傀儡！