邪恶令人发指影片疯传 俄罗斯是享受虐待谋杀的食人族国家？

亚速营

据“纽约邮报”报导，一段“邪恶令人髮指”的影片在Telegram等平台上疯传，一名被捆绑并堵住嘴巴的乌克兰战俘遭俄军阉割，随后遭枪杀，并被用绳子拖行游街。

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中央社转引“纽约邮报”（New York Post）指出，这支残忍的影片今天获乌克兰政治人士和记者证实，影片中可以看到一名乌克兰战俘双手遭反绑并被压制在地，穿著迷彩服的俄国士兵踢打他的头部。

这名受折磨的乌国战俘嘴巴被堵住，绝望地呻吟著，俄军扒下他的裤子，当场用美工刀把他的生殖器整个割下来，带头的俄国士兵名叫阿罗沙诺夫（Vitaly Aroshanov）。

据报导，战争新闻网站Ukraine Watch今天表示：“他（战俘）遭虐待之后被枪杀，被绳索捆绑的尸体在街上拖行。”这个新闻网站“出于道德原因”，拒绝分享第2段影片。

“基辅邮报”（Kyiv Post）报导，这支影片最初是于昨天出现在几个俄罗斯Telegram频道上，用意是警告乌克兰的母亲们，不要送自己的儿子上战场。在影片中，士兵们说著俄语，站在一辆代表俄军的Z字标记汽车附近。

乌克兰国防部在推特发文谴责：“正如我们多次声明的，入侵乌克兰的俄罗斯军队实际上是杀人犯、抢劫犯和强姦犯。这支影片就是证据，再次提醒全世界他们也是虐待狂和疯子。”

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mikhailo Podolyak）等当地官员今天证实这支影片的真实性，并誓言要查明并找到每一位入侵的刽子手身分。

波多利雅科说，世界必须知道俄罗斯是一个享受虐待和谋杀的食人族国家。

此外，俄罗斯驻英国大使馆30日呼吁以“羞辱”方式处决被俘的乌克兰亚速军团（Azov regiment）战士，受到乌克兰官员的严厉谴责。

莫斯科驻伦敦大使馆在深夜发布的推文中写道：“亚速好战分子应该被处决，但不是被行刑队处死，而是应该被绞死，因为他们不是真正的士兵。他们应该羞辱地死去。”

据称推文还搭配一段影片。影片内容显示在俄罗斯控制的乌国南部港市马立波（Mariupol），一对夫妇声称他们在亚速钢铁厂（Azovstal）的激烈战斗中遭到乌军砲击。这则推文发布后，遭推特认定违反其“仇恨行为”相关规定。

法新社报导，俄国大使馆发布上述推文之际，俄罗斯控制的乌东顿内茨克一座关押乌克兰战俘的监狱遭到炸毁，俄乌相互指控是对方所为。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，这起攻击事件造成50多人丧生，据称其中也包括亚速军团成员。

乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）随后也在Telegram发文痛批说：“俄罗斯是个恐怖主义国家。在21世纪，只有野蛮人和恐怖分子才能在外交层级讨论有人应该被绞死一事。俄罗斯是支持恐怖主义的国家，根本不需更多证据就能证明。”

今年5月，包括亚速军团成员在内的马立波守军同意投降，结束对当地乌军最后据点亚速钢铁厂长达数週的围攻。此后，莫斯科军队俘虏了约2500名士兵。

先前称为亚速营（Azov Battalion）、现在改称亚速军团的亚速特战分遣队（Azov Special Operations Detachment）于2014年由极右翼分子创立，起初在乌克兰东部对抗亲俄分离主义分子，之后纳入国家卫队，受内政部指挥。