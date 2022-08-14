美国女篮明星换俄国军火商 莫斯科证实谈判中

美俄换囚谈判

据法新社报道，俄罗斯一名外交官员13日指出，美俄正在讨论换囚，这是俄方首次表示，换囚谈判涉及有「死亡商人」称号的军火商布特（Viktor Bout）与美国女篮明星格林纳（Brittney Griner）的互换。

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据该报道，俄外交部北美部门负责人达契夫（Alexander Datchiev）周六声称：“关于换囚这个非常敏感议题的讨论，正通过我们总统选择的渠道进行。” 他还说：“当然，如果华盛顿小心行事不要展开宣传，持续进行静默外交，应该就会取得成果。”

报道续指，“塔斯社”（TASS）引述消息称，这是俄方首次确认，美俄换囚的对象则涉及有“死亡商人”之称的布特与美国女子职篮（WNBA）选手格林纳二人的互换。

事实上，俄罗斯外长拉夫罗夫日前亦表示，已准备好与美国讨论换囚事宜。他当时说，普京总统与拜登总统此前已就讨论囚犯交换问题的外交渠道达成共识。

格林纳是两届奥运金牌得主，曾夺下WNBA总冠军，先前在俄罗斯打过球，今年2月她在莫斯科当局对乌克兰发动进攻的几天前，因持有装有大麻油的电子烟匣被捕。 由于大麻在俄罗斯属于非法，不论是医疗或娱乐目的。 格林纳已承认有罪，但否认蓄意违反俄罗斯法律，她先前在8月2日出庭时几乎没有表现出任何情绪。

与此同时，路透社报道，格林纳的涉毒案审判已接近尾声，可能会被判处10年徒刑，但可能因美俄之间的换囚而告终。 而俄罗斯军火商布特，2008年在泰国遭到逮捕，后来引渡到美国，他被控为一些全球最暴力血腥冲突的叛乱分子提供武器，2011年在美国遭判处25年徒刑。

另据《华盛顿邮报》引述消息人士的说法，美国国务卿布林肯7月27日已表示向俄方提出了实质建议，当时美方提议用在美国服刑的布特，交换格林纳及另一名被俄扣押的前海军陆战队员惠蓝（Paul Whelan）回国。