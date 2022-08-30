人权高专巴切莱特离职前日 联合国新疆问题报告仍未公布

人权，联合国，新疆

法新社报道，国际外交官周二（8月30日）向即将离任的联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特致敬，赞扬她任内的工作，尽管她周三离任在即，而至今仍未发布一份她承诺的、被期待已久的新疆人权问题报告。

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联合国人权理事会成员国的许多代表周二发言，赞扬了巴切莱特在其四年任期内的工作，报道说，她受到了鲜花、赞美和现场人员的起立、鼓掌致意，但关于她承诺的在任期结束前公布新疆人权报告的问题仍在。

巴切莱特一年前向联合国人权理事会说，她的办公室正在完成一份关于中国新疆地区情况的报告，西方国家和非政府组织指责中国当局在新疆的 "再教育营 "关押了100多万维吾尔族人和其他穆斯林少数民族。报告至今没有公布，而巴切莱特的任期本周三即将结束，其继任者的名字还未被披露。因此，报道预期在巴切莱特任期结束前公布报告似乎已不太可能。

英国人权大使丽塔-法兰西（Rita French）和人权组织周二对未能公布报告表示震惊。人权大使说，"对我们所有人来说，至关重要的是任何国家都不能免于对其人权记录的检查和客观审查，也不允许任何国家扼杀高级专员发出独立的声音。” "因此，我们呼吁你们公布关于中国的报告"。

非政府组织人权观察的约翰-费舍尔（John Fisher）说，如果在巴切莱特任期结束前不公布报告，她所做的工作有可能被掩盖。他说："维吾尔人和其他受害者信任你们，希望你们能报告他们遭受虐待的程度。" 他同时说，"如果你不为受害者站出来，谁还会呢？“

报道指，巴切莱特周二没有提及这个话题，但她在上周四曾表示她尚不知道何时公布她的新疆问题报告，并承认她受到 "来自各方面的巨大压力"。

她在当天的新闻发布会上说，"正在努力编写报告。原来完全是打算在任期结束前出版“。 她说，“我们收到了中国政府提供的大量实质性信息，我们不得不加以仔细研究，就像我们每次为任何国家所做的那样。” 她表示，“正在尽最大努力做到我承诺的事”。

就受到的压力，她表示，“一直承受着发表或不发表（报告）的巨大压力，但不是这种压力会让我决定发表或不发表。"