联合国新疆报告5项主要指控

联合国新疆报告

联合国人权高专巴切莱特8月31日在其卸任的最后时刻公布了新疆报告，其中列举了能构成的"反人类罪"，和对维吾尔少数民族实施“酷刑”和“性暴力”的"可靠证据"，并呼吁国际社会采取行动。

广告 继续浏览后续

据法新社发自日内瓦的报道说，联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）撰写的这份48页的报道，含有联合国进行的采访内容，以及直接信息和二手信息，提出了"反人类罪"的可能性，但没有使用美国提出的"种族灭绝"一词。

这份报告的5项主要指控包括：任意拘押，酷刑指控，强迫节育，宗教打压和强迫劳动。

法新社的报道指出，新疆长期受到血腥袭击的影响，在2014年昆明车站砍人案发生后，中国以反恐的名义对维吾尔人发起了一场无情的运动。

联合国的报告描述了在新疆，"至少从2017-2019年"，在“安全设施”中，实施"大规模任意拘留模式"。

中国当局将这些“安全设施”说成是对抗"激进化"的职业培训中心。

联合国报告引用了据称是从中国当局内部泄露的文件，其中列出一系列因"极端主义"而被拘留的理由：孩子太多，戴头巾，或曾被定罪。

对于“酷刑指控”，联合国认为是可信的。接受联合国采访的相关人员说，他们受到限制和殴打。一些人称自己遭到强奸或受到"侵入性妇科检查"。

有关强迫节育，据联合国采访的一些妇女说，根据中国的生育控制政策，她们"在达到当局允许的子女数量后，“被迫进行堕胎或上环”。

联合国这份报告还发现，自2017年以来，新疆的出生率有所下降。

有关宗教迫害，该报告基于一些媒体文章指出，戴头巾、斋月关闭餐馆，给孩子取名"穆罕默德"、"伊斯兰"、"圣战"等，都被认为是"宗教极端主义"的标志，"可能导致"相关的个人承受严重后果。

联合国人权高专办公室还注意到有关新疆清真寺和墓地被摧毁的"非常令人担忧"的新闻报道。

至于有关强迫劳动的指控，根据联合国这个报告，新疆就业项目的一些内容"似乎"有"胁迫成分"。联合国人权高专办引用了中国官方文件，其中提到将人们从"职业培训中心"转移到工厂。报告质疑这种方案是否"完全出于当事人自愿"。