西藏民主日62周年 边巴次仁:不因中国威胁弃民主

台湾/藏人

西藏精神领袖达赖喇嘛在87岁生日之际为图书馆和博物馆举行落成典礼后离开2022年7月6日印度达兰萨拉。

西藏民主日62周年纪念活动在台湾立法院举行。藏人行政中央司政边巴次仁表示，台湾与西藏一样，有着民主政府，不能因中国的威胁而放弃民主信仰。

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据中央社的报道，在台藏人协会和达赖喇嘛西藏教育基金会及台湾国会西藏连线协办今天9月2日在台湾立法院举行“庆祝流亡藏人建立民主制度62周年纪念活动”。

在台藏人福利协会的会长札西慈仁，达赖喇嘛西藏宗教基金会董事长格桑坚参，台湾立法院人权委员会秘书长吾尔开希，文山社区大学专案经理人李明哲，台湾人权促进会秘书长施逸翔、台湾的立委林昶佐、洪申翰、邱显智等人参加了这次纪念活动。

藏人行政中央司政边巴次仁透过影片发布致词说，在欢庆西藏民主日的同时，希望台湾以及各界民主领导人能与西藏流亡政府站在一起。

他并强调说，台湾与西藏一样，有着民主的政府，遵循民主的制度、拥抱民主的价值，绝不能因为中国的威胁，就放弃民主信仰。他还说，在艰难的时刻，“我们必须同一阵线、不屈不挠，坚定地，一起维护民主”。

台湾立委、同时也是台湾国会西藏连线会长林昶佐表示，2012年西藏第一次民选司政产生，代表西藏流亡社会的民主过程越来越稳固，这不仅具象征意义，而是可以实际运作的机制，这也是为什么今天在民主的台湾一同纪念西藏民主日62周年。

格桑坚参则提及，23年前他作为中共统战系统的干部前往西藏流亡政府的所在地印度达兰萨拉，受到达赖喇嘛的亲切接见。

吾尔开希说，当初他为了争取自由而流亡，虽然中国政府是残酷专制国家，但很多中国人民与民主运动人士仍在推动民主，等到哪天也许中国人民、维吾尔人等可以坐下来讨论国家定位。

活动当中，藏人与出席与会者一同唱西藏流亡政府国歌、喇嘛念诵祈愿文，并为自焚的藏人进行默哀。

第十四世达赖喇嘛16岁时成为西藏政治与宗教领袖后，1952年他在西藏拉萨成立改革委员会欲推动民主，然而1959年中共入侵西藏，达赖喇嘛流亡印度，改革中断。

达赖喇嘛流亡印度后，成立西藏流亡政府，并于1960年9月2日成立西藏人民代表委员会。每年9月2日也成为西藏的民主日。