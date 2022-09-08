联合国人权专家:中国必须解决新疆严重的侵犯人权问题

联合国/新疆/中国

四十多位联合国人权专家周三发布共同声明说：中国新疆维吾尔自治区发生系统性侵犯人权行为，并给当地个人和少数民族带来了广泛影响，由此引发的严重关切不能，也不应当，被国际社会所忽视。专家们再次呼吁联合国人权理事会召开一次关于中国的特别会议。

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人权高专的报告

据联合国网站9月7日刊出该声明称，人权专家对联合国人权高级专员办事处近期就新疆发生侵权行为的指称发布的评估报告表示支持，并强调评估所得出的结论，即“对维吾尔族和其他以穆斯林为主的社群成员进行任意和歧视性拘留的程度可能构成国际罪行，特别是危害人类罪”。

专家们还提请注意，报告发现关于酷刑或虐待模式的指称是“可信的”。其中包括：“强迫医疗和恶劣的拘留条件”；“性暴力和基于性别的暴力事件”，如“侵入性妇科检查”；以及“强制执行计划生育和节育政策的迹象”。

联合国人权专家们认为，8月31日联合国人权高专发布的有关新疆的评估报告“全面且有原则”，并认为，评估内容是基于并支撑了人权理事会多个特别程序任务负责人和工作组的调查结果与观点。专家们还欢迎评估报告对“普遍滥用反恐和打击极端主义法律、政策及做法予以关注。

特别关切

该声明表示，令人权专家特别关切的是，与这项评估协同的两类联合国人权监测机制（条约机构和宪章机构）均表明：“中国的政策和做法限制了合法行使宗教或信仰自由权，包括妇女生殖权利在内的家庭生活权，见解和言论自由，和平集会和结社权，隐私权，文化生活权，不受任意拘留和强迫劳动的权利，不受任何对生命权的侵犯，不受酷刑、不人道和有辱人格的待遇和强迫失踪的权利，以及宗教少数群体和少数民族享有自己文化的权利，信奉和践行自己的宗教，或使用自己的语言的权利。”

专家们表示，他们“赞同并支持人权高专办提出的所有建议，并愿意为促进这些建议的执行提供帮助”。他们还呼吁中国政府向特别程序任务负责人发出邀请，并确认这些负责人能够展开国别访问，从而向中国政府提供技术援助和支持。

特别会议

联合国的人权专家还重申了其在2020年6月联合声明中提出的建议，即，敦促人权理事会召开一次特别会议，更广泛地讨论中国的人权问题。专家们指出，这是因为一些令人关切的关键问题正在以国家安全为由出现在中国其他地区，其中特别涉及到任意拘留、强迫失踪、限制行动、隐私、宗教自由和言论自由。

这些人权专家还呼吁，联合国人权理事会应紧急考虑设立一个特别程序任务或一个专家小组，每年密切监测、分析和报告中国的人权状况；联合国大会或秘书长应考虑设立特使；联合国会员国、联合国机构和工商企业应要求中国履行其人权义务，包括在与中国政府进行对话期间提出要求。

人权专家

发表这一联合声明的人权专家及工作组包括：反恐与人权问题特别报告员；酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚特别报告员；贩运人口问题特别报告员；和平集会自由权和结社自由权特别报告员；适当住房权问题特别报告员；经济改革政策和外债问题独立专家；当代形式奴隶制特别报告员；强迫或非自愿失踪问题工作组；隐私权问题特别报告员；健康权特别报告员；任意拘留问题工作组；宗教或信仰自由特别报告员；暴力侵害妇女问题特别报告员；少数群体问题特别报告员；雇佣军问题工作组；意见和表达自由权特别报告员；歧视妇女和女童问题工作组；当代形式种族主义问题特别报告员；文化权利领域的特别报告员；受教育权特别报告员；老年人的人权独立专家；法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员；寻求真相、正义和赔偿问题特别报告员；工商业与人权工作组以及食物权特别报告员。

联合国人权工作组和特别报告员是人权理事会特别程序的一部分。特别程序是联合国人权系统中最大的独立专家机构，是人权理事会独立实况调查和监测机制的总称，负责处理世界各地的具体国家情况或专题问题。特别程序专家在自愿的基础上工作。他们不是联合国的工作人员，不在联合国领取工作报酬。他们独立于任何政府或组织，以个人身份为联合国服务。

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