法国绿党及活动人士在左翼人道报节为维吾尔人权发声

法国/人权/中国

由法国共产党报刊《人道报》社举办的《人道报》节于9月9日至11日在巴黎南郊的一座旧机场内举行。法国欧洲生态绿党成员和支持者，以及在法维吾尔人活动人士相继在周六和周日下午于活动现场的中国共产党展台前就新疆维吾尔人权问题抗议发声。

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《人道报》节始创于1930年，在每年9月份的第二个周末举行。作为一个政治和多元文化的活动，《人道报》节历来是法国所有左翼和极左翼政党的活动家和支持者，以及工会和众多协会、媒体和非政府组织的聚会。历年来，不少知名摇滚、说唱等流行音乐歌手的现场表演也是该活动吸引年轻人参与的卖点之一。

据法国BFMTV电视台报导，数十多名包括法国欧洲生态绿党的欧洲议会议员在内的该党成员及支持者周六下午在活动现场的中共展台前就新疆维吾尔人权问题进行抗议。参与者手举印有“自由维吾尔人”及“与维吾尔人同在”的标语，并高呼“与维吾尔人同在”等口号。法国欧洲生态绿党在其推特账户上传了抗议视频，并附文称：“环保派人士谴责中国政权对维吾尔人的行为。不向我们的价值观妥协，我们在中共的展台前表达了这一点。#自由维吾尔人”

法国欧洲生态绿党总书记巴尤（Julien Bayou)在推特上写道：“环保派人士在《人道报》节的中共展台前进行动员，以支持维吾尔人#自由维吾尔人”。参与协调周六抗议的法兰西岛大区顾问佩杰翁（Jean-Baptiste Pegeon）向《赫芬顿邮报》记者表示，对欧洲生态绿党而言，组织这场行动非常重要，“如今我们不能再佯装不知道中国维吾尔人民的情况”。他说：“欧洲生态绿党一向都是站在人权这边，不可能不继续这个立场。”

报导指，该党成员对《人道报》节期间未探讨新疆人权问题而感到遗憾。佩杰翁称：“至少有必要组织一次关于这个问题的辩论，并邀请维吾尔人的代表参加”。他问道：“为什么不把这个问题放到桌面上？”此外，多名在法维吾尔人权活动人士周日下午同样在展台前举行了抗议活动。参与者除高举“与维吾尔人同在”等标语外，还对《人道报》节活动的主要参与者法国共产党和极左翼“不屈的法兰西”党就新疆维吾尔人权问题的静默加以批评。

此前，联合国人权事务高级专员办事处8月31日发布的关于中国新疆维吾尔自治区的报告得出结论，认为针对维吾尔族和“其他主要以穆斯林为主的社区”存在“严重侵犯人权行为”。北京方面，中国外交部发言人汪文斌在随后的记者会上否认该报告的真实性，并称其“完全非法、无效”。

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