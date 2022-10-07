白俄罗斯人权活动家 Ales Bialiatski和俄乌两家人权组织获得2022年诺贝尔和平奖

诺贝尔和平奖

挪威诺贝尔白评审委员会刚刚宣布，将本年度的诺贝尔和平奖授予白俄罗斯人权活动家阿列斯-比亚利亚茨基Ales Bialiatski和俄罗斯非政府组织 "纪念馆 "以及乌克兰公民自由中心这两家人权组织。

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阿列斯-维克塔拉维奇-比亚利亚茨基（白俄罗斯语：Алесь Віктаравіч Бяляцкі；俄语。Алесь Викторович Беляцкий，Ales Viktorovich Beliatski），1962年9月25日出生，是一名白俄罗斯政治活动家，因担任白俄罗斯主要人权组织Viasna人权中心负责人而闻名。他是国际人权联合会的副主席。阿莱斯-比亚斯基因其在本国促进人权和民主的努力而被授予多项奖励。

俄罗斯非政府组织纪念馆成立于1989年，主要因其在车臣的工作而在西方闻名，并于2009年获得欧洲议会的萨哈罗夫奖。

在20世纪90年代和21世纪的车臣冲突中，纪念馆工作人员在当地记录了俄罗斯士兵及其当地辅助人员的虐待行为。2009年，该在车臣的负责人纳塔利娅-埃斯特米洛娃在光天化日之下被绑架，并在格罗兹尼被击中头部。

与该案有牵连车臣领导人拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov），他反过来称纪念馆的成员为 "人民的敌人"。

去年冬天，俄罗斯司法部门以违反一项有争议的关于 "外国人代理人 "的法律为由解散了纪念馆。

此前舆论普遍看好流亡的白俄罗斯反对派斯维特拉娜-季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaïa）或俄罗斯异议人士活动家阿列克谢-纳瓦尔尼（ Alexeï Navalny）。

在狱中的五名香港民主人士也名列候选人名单，他们分别是香港壹传媒创办人黎智英、学运领袖黄之锋、网络媒体《立场新闻》记者何桂蓝、律师邹幸彤、前香港立法会议员李卓人。

其他提名包括反腐组织透明国际、瑞典气候活动家格蕾塔-图恩伯格等其他环保人士。

今年被提名的343人还包括教皇方济各以及缅甸的 "民族团结政府"。

乌克兰总统的候选资格被拒绝

3月中旬，在俄罗斯开始进攻乌克兰后不久，近40名欧洲议员给诺贝尔委员会写了一封信，要求他们延长提名的最后期限，并提出乌克兰总统沃洛迪米尔-泽伦斯基的名字。然而，该请求被委员会拒绝。

如何成为诺贝尔和平奖的候选人

要成为诺贝尔和平奖的候选人，必须由科学院院士、国家元首或政府首脑或前任获奖者向诺贝尔委员会提名。当然他们无权给自己提名，之后，再由诺贝尔和平奖得主由挪威议会任命的一个委员会选出。自1974年以来，除非在宣布获奖者姓名后死亡，否则不能追授奖项。每年1月31日确定的候选人名单，直到50年后才公布。然而，一些名字有时会在颁奖前出现，由那些有能力赞助可能获奖者的人透露。

最近十年诺贝尔和平奖得奖者名单

2021年：菲律宾记者玛丽亚-雷萨和俄罗斯记者德米特里-穆拉托夫，以表彰他们 "为表达自由而勇敢斗争"。玛丽亚-雷萨是网络媒体Rappler的联合创始人，而德米特里-穆拉托夫是俄罗斯报纸《新报》（Novaya Gazeta）的联合创始人和总编辑。

2020: 联合国世界粮食计划署（WFP）"为消除世界饥饿的努力"。

2019年：埃塞俄比亚总理阿比-艾哈迈德 "为和平而努力"，特别是他 "为解决与厄立特里亚的边界冲突而采取的坚定举措"。

2018: 刚果医生丹尼斯-穆克韦格和雅兹迪人纳迪亚-穆拉德致力于 "结束将性暴力作为战争武器的做法"。

2017年：国际废除核武器运动（ICAN）帮助确保通过一项具有里程碑意义的禁止原子武器条约。

2016年：哥伦比亚总统胡安-曼努埃尔-桑托斯致力于结束与法尔克游击队的武装冲突。

2015年：突尼斯全国对话四方，帮助拯救突尼斯民主过渡的民间社会行为者。

2014年：马拉拉-尤萨夫扎伊（巴基斯坦）和凯拉什-萨蒂亚尔蒂（印度）"因为他们为反对压迫儿童和青年以及为所有儿童的受教育权而斗争"。

2013年：禁止化学武器组织（OPCW），表彰其为使世界摆脱这些大规模毁灭性武器所做的努力。

2012: 欧洲联盟（欧盟），这个项目帮助为一个被两次世界大战蹂躏的大陆带来和平。

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