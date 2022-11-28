施泰因迈尔呼吁北京尊重示威自由

施泰因迈尔

据德新社报道，德国总统施泰因迈尔呼吁北京尊重示威自由。

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施泰因迈尔对中国严格的防疫限制而引发的抗议浪潮表示理解。周一在接受德国之声采访时，他呼吁北京政府允许示威活动的发生。

施泰因迈尔说，每个人都还记得，在抗击新冠病毒的斗争中采取的措施，给德国许多人也带来了很大负担。“我们只能猜测中国人民的负担有多大。那里的措施更严格，持续时间更长，直到今天。因此，我理解人们在街上表现出来的不耐烦和抱怨。”

施泰因迈尔强调，作为一个民主人士，他只能说，言论自由是一个重要的财富。“我只能把我们所看到的与希望结合起来，希望中国当局尊重这种自由表达和示威自由的权利。”此外，他自然希望示威活动能保持和平。

施泰因迈尔补充说，由于现有信息有限，评估中国发生的事件仍然非常困难。“我当然在密切关注此事。从北京和几个中国城市传来的图片让我感动。”

据德国《明镜》周刊报道，中国继续以严厉的封城方式抗击新冠病毒。与此同时，成千上万的人还没有打疫苗。现在，德国政府可以提供帮助。德国政府正与北京就使用德国的Biontech疫苗一事进行交谈。德国政府发言人赫伯斯特莱特和德国联邦卫生部发言人都证实了这一点。赫伯斯特莱特还表示，德方密切关注中国抗议浪潮的发展。

德国总理朔尔茨不久前访问北京时，曾与北京谈妥，让至少在中国生活的外国人可以接种Biontech疫苗。Biontech公司没有就此表

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