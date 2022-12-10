联合国31个国家发表联合声明要求解决朝鲜绑架日本人问题

朝鲜人权

联合国安理会12月9日举行了会议，讨论朝鲜的人权状况，包括日本和美国在内的31个国家发表了一份联合声明，强烈要求解决朝鲜绑架日本人问题。

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联合国安理会9日举行了关于朝鲜人权状况的非官方会议，包括美国、英国和法国在内的常任理事国等31国发表了联合声明。

会议在12月10日的“世界人权日”之前举行， 加入联合声明国家的数量是去年7个国家的4倍多。日本驻联合国代表石兼公博对记者表示：“解决绑架问题需要国际社会的理解，重要的是许多国家站出来共同呼吁”，“问题刻不容缓，希望尽最大努力获得国际社会的理解。”

美国常驻联合国代表托马斯·格林菲尔德表示：

“我们强烈要求朝鲜明确有关遭绑架者和失踪人员的所在，并立即把他们送回他们的国家。”

据悉，起草声明的美国和阿尔巴尼亚联合动员其他国家支持该联合声明。

联合声明表示：朝鲜强迫劳动等侵犯人权的行为“与发展非法和不安定的武器（如核武器和弹道导弹）有着千丝万缕的联系”。

联合声明还指出：“（朝鲜）将超过10万人关押在政治犯集中营，他们在那里遭受酷刑、强迫劳动、处决、饥饿和基于性别的暴力等虐待。” “尽管人民遭受着严重的经济困难和营养不良，压迫性的政治形态允许一个压迫性政权的将资金和人员转移到武器开发上。”声明要求安全理事会的所有理事国支持明年召开有关问题的公开会议。

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