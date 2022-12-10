英国指中国人权状况恶化 制裁伊朗、俄罗斯及缅甸等国官员

英国/人权/国际

在12月10日世界人权日即将到来之际，英国政府9日宣布对全球范围内30名参与腐败、侵犯和践踏人权的责任人和实体，以及冲突中的性暴力实施者实施制裁，包括俄罗斯、伊朗及缅甸等国官员。此外，英国政府还在其公布的2021年度“人权和民主报告”中，批评中国去年人权状况恶化。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，法国8日宣布了欧盟将对伊朗采取新的制裁计划，原因是伊朗当局针对由库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引发的民众抗议进行血腥镇压，侵犯人权，以及在莫斯科入侵乌克兰之际向俄罗斯提供了攻击性无人机。

英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）9日宣布对全球范围内30名参与腐败、侵犯和践踏人权的责任人和实体，以及冲突中的性暴力实施者实施制裁，包括俄罗斯、伊朗及缅甸等国官员。这包括18项针对参与侵犯和践踏人权的个人和6名与冲突有关的性暴力实施者的制裁，还有5人因参与严重腐败和非法金融活动而被制裁。这批制裁包括来自7个制裁制度的11个国家的目标。

英方表示，这一波制裁是与国际合作伙伴协调进行的，以纪念国际反腐败日和世界人权日。每年的12月9日是联合国确定的国际反腐败日。英国外交部称：“这些制裁表明，英国致力于捍卫自由社会和各地所有人的人权”。

克莱弗利称：“促进世界各地的自由和开放社会是我们的责任。今天，我们的制裁更进一步，将那些令人发指的侵犯我们最基本权利的幕后黑手曝光，让他们承担责任。我们致力于利用我们所掌握的一切手段来确保一个自由战胜恐惧的未来。”

据英方介绍，英国已经制裁了1200多名俄罗斯个人，包括对在乌克兰犯下暴行负有责任的俄军人员。在伊朗，英国的制裁针对的是那些对“令人发指的侵犯人权行为负有责任的官员”。制裁措施包括资产冻结和旅行禁令。

英国外交部另在其年度“人权和民主报告”中写道，“2021年，中国的人权状况继续恶化。新疆广泛、系统地侵犯和践踏人权的证据越来越多。媒体自由、宗教或信仰自由和法治继续受到广泛的限制。对LGBT+和性别权利的限制也持续存在，那些阻碍公民社会自由运作的限制也是如此。在香港，公民自由受到限制，特别是言论自由。”

报告称，“英国及其合作伙伴将继续发挥领导作用，在包括香港和新疆在内的关切问题上追究中方的责任。英国还将继续支持建立有关新疆人权状况的更大透明度的努力，包括通过资助研究和敦促中国允许独立观察员，包括联合国人权事务高级专员紧急和不受限制地进入新疆。英国还将努力确保国际社会对期待已久的联合国人权事务高级专员关于新疆的报告作出强有力的回应。”

中国驻英大使馆的一名发言人否认英方指控，向路透社表示，“我们再次敦促英方纠正在人权问题上采用双重标准的做法”，并指英方应“停止干涉中国内政”。

就全球人权状况，克莱弗利在报告中指出，“基于规则的国际体系对于保护和实现全世界人民的人权和自由至关重要。我们将努力在多边舞台上保护和推进普世人权，在世界舞台上为我们认为正确的事情而竞争。”

克莱弗利表示：“英国正在加强新旧网络，建立一个以自由、人权和法治的价值观为纽带的全球大家庭。我们一起决心让每个国家的每个人都享有一个更光明、更自由的未来。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅