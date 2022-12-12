北京抨击华盛顿制裁涉嫌在西藏侵犯人权的中国高官

中美/西藏人权

中国外交部12月12日表示，美国对两名涉嫌在西藏涉嫌侵犯人权的中共高官的制裁是非法的，并严重损害了中美关系。

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据路透社发自北京的消息，中国拒绝对其在西藏使用严厉政策来平息种族异议和控制宗教活动的任何指责。

中国外交部发言人汪文斌谴责华盛顿制裁中共西藏高官，“是对中国内政的粗暴干涉，违反了国际关系的基本准则”。并“对中美关系造成了严重损害”。

汪发言人12日在例行记者会上表示，“中国将维护自己的合法权益”，"敦促美方立即撤销所谓的制裁”。他补充说，"美国没有资格扮演世界警察，无权动辄对其他国家实施制裁”。

美国财政部上周五宣布，对2016-2021年期间执政的西藏中共党魁吴英杰（Wu Yingjie）和该地区的公安高官张洪波（Zhang Hongbo）实施制裁，冻结其在美资产。原因是他们在西藏"严重侵犯人权"。

吴英杰被指控在西藏实施的“稳定”政策演变成“严重侵犯人权的行为，包括任意逮捕和大规模拘留、对囚犯实施酷刑和法外处决、强迫堕胎绝育，限制政治和宗教自由”。

尽管上个月拜登与习近平在巴厘岛会晤，同意加强对话，美中紧张局势相对缓和，但华盛顿还是宣布了这些制裁措施。

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