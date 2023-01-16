彭博社报道：中国当局仍然在抓捕反清零人士

季孝龙

中国当局先前对抗议政府新冠清零政策的人士实施严厉镇压，外界以为清零政策废除后情况会好转，但消息人士称：中国当局仍然在抓捕反清零抗议人士。

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彭博报导说：习近平在去年12月初告诉欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）：“示威者主要是学生和青少年，他们对新冠疫情感到沮丧”，之后更在新年谈话中称“14亿人之中有人持有不同意见是正常的”，并说“重要的是通过沟通和协商建立共识”。但专门追踪中国人权案件的网站《维权网》指出，“中国当局一直在幕后抓捕反清零示威人士，当局认为他们是社会动荡的煽动者”。《维权网》援引各类途径和其他民间社会团体的说法称，“目前可能有100多名示威人士被拘留”，他们大多数是毕业于顶尖教育机构的知识分子，其中包括作家、摄影师和艺术家。

报道说：反清零的街头集会始于去年11月底，当时新疆乌鲁木齐的致命公寓火灾引发民众的愤怒情绪，一些示威人士高呼要求言论自由、甚至要求习近平下台的口号。

另据报道：上海异议人士季孝龙因疫情封城清零，2022年8月30日给时任中共上海市委书记李强写了一封公开信，被上海警方抓捕。目前羁押在上海浦东看守所。据季孝龙关注组通报，1月11日下午季孝龙的代理律师在看守所会见了季孝龙。

季孝龙给律师念了官方的起诉意见书：一个是疫情期间为有关抗争行为发声，官方说是“涉嫌造谣”；二是官方说季孝龙‘涉嫌辱骂国家领导人’。

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