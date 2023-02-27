联合国人权理事会开幕 俄罗斯成众矢之的

联合国人权/俄罗斯

联合国人权理事会52届会议和裁军谈判会议2月27日在日内瓦开幕，俄罗斯成为众矢之的，被指侵略乌克兰，犯下战争罪，破坏国际安全…

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2月27日周一开幕的联合国人权理事会第52届会议的核心议题是俄罗斯对乌克兰的入侵，以及犯下的战争罪。

在上周在纽约联合国大会以压倒多数（141票）通过要求俄罗斯"立即"从乌克兰撤军的决议后，今天周一，在日内瓦人权理事会上，联合国和乌克兰的盟友们对莫斯科发起新一波的攻击，意在表明这场战争不仅关涉欧洲的安全，也关涉人类的文明。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)和联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）在即将持续六周的人权理事会第52届会议的开幕式上发言定下了基调。

古特雷斯说："俄罗斯对乌克兰的入侵引发了我们今天所知道的对人权最大规模的侵犯。它导致了广泛的死亡、破坏和流离失所。对平民和民用基础设施的攻击造成了许多伤亡和可怕的痛苦。联合国人权事务高级专员办事处记录了数十起与冲突有关的，针对男子、妇女和女孩的性暴力案件。还记录了严重违反国际人道主义和人权法的虐待战俘的行为，以及数百起强迫失踪和任意拘留平民的案件。”

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）在讲话中指出：“旧的破坏性侵略战争来自一个已经过去的时代，它具有世界性的后果，正如我们在欧洲再次看到的，俄罗斯对乌克兰的毫无道理的入侵。”

黑山共和国总统米洛-久卡诺维奇谴责莫斯科对别国领土的贪婪说："今天是乌克兰，但明天可能是另一个邻国"。他呼吁各国 "不要保持中立"。

同时，也是在日内瓦联合国总部开幕的裁军谈判会议上，英国的欧洲事务大臣利奥-多切蒂（Leo Docherty）代表30多个国家宣读了一份声明，强调俄罗斯的侵略"不仅对乌克兰，而且对国际和平与安全以及国际秩序都构成威胁"。

法国外交部长凯瑟琳-科隆纳说：“俄罗斯正在破坏我们的集体安全架构，挑战我们基于法治的世界秩序”。 "一句话，俄罗斯正试图将基于强凌弱或至少是最具侵略性为王的法则的国际观强加于人。

德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克说："俄罗斯正在破坏我们都依赖的军备控制架构。

近150位各国高级领导人，包括法国、美国、中国、伊朗和乌克兰外长，将在本周一至周四的联合国人权理事会上发言。

除了俄罗斯入侵乌克兰的人权问题，伊朗、埃塞俄比亚、叙利亚、海地、尼加拉瓜等国的许多侵犯人权案例都将在日内瓦近六个星期的辩论中成为焦点。

预计莫斯科将在周四派出其副外长谢尔盖里亚布科夫到会发言。有非政府组织呼吁抵制，但目前不确定外交官们会在他讲话时离开大厅，就像去年在俄外长拉夫罗夫视频讲话时所做的那样。

一位欧洲外交官告诉法新社，"我们必须非常有活力的积极行动，以避免中国-俄罗斯-伊朗-委内瑞拉和古巴轴心建立一个“反人权决议墙”。

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