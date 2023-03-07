联合国: 中国当局必须回应对人权问题的关切

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联合国人权事务高级专员蒂尔克呼吁北京采取行动，回应对中国新疆人权状况的"严重关切"。他并提到严重限制公民空间，任意拘留人权维护者和律师，以及《国家安全法》在香港的影响。

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联合国人权事务高级专员沃尔克-蒂尔克（Volker Türk）今天3月7日周二在一次演讲中告诉人权理事会：“关于中国，我们已经与一系列行为者建立了沟通渠道，以监测各种人权问题”。

法新社说，蒂尔克先生一直受到西方国家和人权组织的压力，他被要求在新疆问题上采取强硬立场，因为他的前任在一份爆炸性的报告中提到在中国最西部地区可能存在反人类罪。

蒂尔克说，联合国关注对新疆维吾尔族和藏族等少数民族及其他群体的保护问题。他说，在新疆地区，我的办事处已经记录严重的问题--特别是大规模的任意拘留和持续的家庭分离--并提出了重要的建议，需要采取后续的具体行动。

但是，对于在新疆有文献依据的侵犯人权的指责，北京方面一概断然拒绝。

联合国人权事务高级专员蒂尔克还对中国当局对公众言论的限制，以及2020年在香港实施的《国家安全法》表示不安，该法是在香港支持民主的抗议活动之后为消除异议而实施的。

他补充说，我们对（中国当局）更普遍地严重限制公民空间的情况表示关切，包括任意拘留人权维护者和律师；以及《国家安全法》在香港的影响。

中国有机会在今天下午作出回应，但在回应之前，中国驻联合国日内瓦办事处大使馆在其推特账户预先定了调，贴出一系列照片说："一些国家对中国的#新疆、#西藏和#香港的#人权表示"关注"。但事实胜于雄辩"。为了表现“事实”，中国使馆用黑白图片展示贫穷的新疆与彩色照片展现微笑现代的新疆对比。法新社说，西藏和香港也得到了同样待遇。

这是去年10月出任联合国人权事务高级专员的这位奥地利人第一次演讲。他本次演讲涉及超过40个国家，涵盖了所有侵犯人权的热点地区。

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